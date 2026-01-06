太文明了！陸女遊港1舉動被震撼「讓人很舒服」 網爆共鳴：比大陸好

來香港旅遊，或許會有不一樣體會。有大陸女子於小紅書發片發文，指在香港目擊1幕感到震撼，大讚香港人素質高，「香港人的素質體現在這……讓人很舒服」。

貼文引來大陸網友共鳴，認為比大陸更好，「文明，太文明了」、「就喜歡這種邊界感」、「在大陸真的每次都想罵人」、「在大陸真的很無語」。亦有網友認為這是素質表現，與是否香港人沒有關係，「高素質的人都會，和他們是哪裡的人並無關係」。

香港「最美的風景」是人？該陸女於小紅書以「香港人的素質體現在這」為題發文，憶述在香港行經某銀行時，目擊多名港人排隊等候使用自動櫃員機（ATM）畫面，更重要是他們排隊時，會預留一定「安全空間」，令她大感震撼，「他們（港人）做事情都是習慣了排隊，排隊也會留出一臂長的安全距離，讓人很舒服」。

從影片見到，有1名女子正在使用自動櫃員機，後方有3名男女排隊，每人均與前人保留約2步距離。

大陸網友共鳴：港人太文明了

不少大陸網友看過帖文有共鳴，認同港人素質高，「香港別的不說，排隊這一點真的好。反正每次回家坐地鐵就得罵」、「文明太文明了」、「就喜歡這種邊界感」、「保持適當距離最好，好怕貼著背脊排隊的人，好煩人」、「貼著排隊真的很難受，人與人之間應有適當的空間」。也有網友認為這方面比大陸好，「在大陸真的連你付錢都想貼在你背上，每次都想罵人」、「在大陸最接受不了後面排隊那個人快要貼著你，你不向前靠近前面那個人就會有人插隊，以為你不是排隊，所以，真的很無語」、「每次我去深圳坐地鐵，要嘛怕被人推上車或要嘛怕出不去，港人都很好的」。

不過亦有網友認為這是文明素質表現，與是否香港人沒有關係，「高素質的人都會，和他們是哪裡的人並無關係」、「一般在排銀行櫃員機時會保留較多空間，因為需要輸入敏感資料，牽涉隱私」、「我們大陸現在基本上都很自覺留空隙，銀行和辦事大廳也有劃線，我們櫃員機取錢要輸密碼的時候後面等候的都會習慣把頭轉去，座標廣東四線小城市，大城市就更不用說了，素質比我們好更多」、「其實感覺有受過教育的大陸人基本都會排隊，特別是年輕一代」。

