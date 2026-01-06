快訊

獨／戴口罩不能在ATM領錢？避免擾民 金管會將朝三大方向拍板

低溫、海象不佳…F-16飛官跳傘逃生下落不明 2救援利器拚黃金時間

度蜜月返台才2天！F-16戰機上尉疑跳傘失聯 民眾曝平時為人親切

聽新聞
0:00 / 0:00

太文明了！陸女遊港1舉動被震撼「讓人很舒服」 網爆共鳴：比大陸好

香港01／ 撰文／布萊恩
圖為2025年12月31日，人們聚集在香港中環蘭桂坊，慶祝2026年的到來。美聯社
圖為2025年12月31日，人們聚集在香港中環蘭桂坊，慶祝2026年的到來。美聯社

香港旅遊，或許會有不一樣體會。有大陸女子於小紅書發片發文，指在香港目擊1幕感到震撼，大讚香港人素質高，「香港人的素質體現在這……讓人很舒服」。

貼文引來大陸網友共鳴，認為比大陸更好，「文明，太文明了」、「就喜歡這種邊界感」、「在大陸真的每次都想罵人」、「在大陸真的很無語」。亦有網友認為這是素質表現，與是否香港人沒有關係，「高素質的人都會，和他們是哪裡的人並無關係」。

香港「最美的風景」是人？該陸女於小紅書以「香港人的素質體現在這」為題發文，憶述在香港行經某銀行時，目擊多名港人排隊等候使用自動櫃員機（ATM）畫面，更重要是他們排隊時，會預留一定「安全空間」，令她大感震撼，「他們（港人）做事情都是習慣了排隊，排隊也會留出一臂長的安全距離，讓人很舒服」。

指港人排隊留「安全距離」　大陸女讚有素質

從影片見到，有1名女子正在使用自動櫃員機，後方有3名男女排隊，每人均與前人保留約2步距離。

大陸網友共鳴：港人太文明了

不少大陸網友看過帖文有共鳴，認同港人素質高，「香港別的不說，排隊這一點真的好。反正每次回家坐地鐵就得罵」、「文明太文明了」、「就喜歡這種邊界感」、「保持適當距離最好，好怕貼著背脊排隊的人，好煩人」、「貼著排隊真的很難受，人與人之間應有適當的空間」。也有網友認為這方面比大陸好，「在大陸真的連你付錢都想貼在你背上，每次都想罵人」、「在大陸最接受不了後面排隊那個人快要貼著你，你不向前靠近前面那個人就會有人插隊，以為你不是排隊，所以，真的很無語」、「每次我去深圳坐地鐵，要嘛怕被人推上車或要嘛怕出不去，港人都很好的」。

不過亦有網友認為這是文明素質表現，與是否香港人沒有關係，「高素質的人都會，和他們是哪裡的人並無關係」、「一般在排銀行櫃員機時會保留較多空間，因為需要輸入敏感資料，牽涉隱私」、「我們大陸現在基本上都很自覺留空隙，銀行和辦事大廳也有劃線，我們櫃員機取錢要輸密碼的時候後面等候的都會習慣把頭轉去，座標廣東四線小城市，大城市就更不用說了，素質比我們好更多」、「其實感覺有受過教育的大陸人基本都會排隊，特別是年輕一代」。

延伸閱讀：

港鐵阿伯暴打後生女頭部片瘋傳！女事主神應對獲讚

港人北上「刷臉通關」驚現陌生人容貌 被帶走後這樣解決

文章授權轉載自《香港01》

香港 小紅書 深圳 港鐵 地鐵

相關新聞

太文明了！陸女遊港1舉動被震撼「讓人很舒服」 網爆共鳴：比大陸好

來香港旅遊，或許會有不一樣體會。有大陸女子於小紅書發片發文，指在香港目擊1幕感到震撼，大讚香港人素質高，「香港人的素質體現在這……讓人很舒服」…

中拚2030年載人登月 28航天員首次完成6天5夜洞穴訓練

中國28名航天員近日在重慶武隆群山完成為期近一個月的首次洞穴訓練，成員分組在天然洞穴中駐留六天五夜，洞穴內部環境封閉、地...

湖北美術館火災 網熱議「陰謀論」：避免被追查藏品

多位網友3日發布影片稱，湖北美術館發生火災，現場照片顯示，美術館大樓可見明火，建築物上方濃煙滾滾。 3日下午，湖北美藝術...

中國23歲女導演賴宇晴在柬埔寨墜亡 腦出血、脊椎骨折

年僅23歲的中國女導演兼編劇賴宇晴驚傳在柬埔寨墜樓身亡，消息曝光後震驚影視圈。她曾以作品「愛是一本書」嶄露頭角，首部長片...

樊振東「留洋」奪首冠還當選MVP：會好好享受這一刻

中國桌球運動員、奧運冠軍樊振東，2025年6月加盟德國薩爾布呂肯俱樂部，開啟海外職業征程，近日在桌球德國盃決賽中帶著薩爾...

1400萬名外賣騎手如當代李自成 成北京最大安全隱患？

中國大陸當前最大的潛在安全威脅是境外反華勢力？還是台獨、疆獨、藏獨？或是異議人士、維權律師？或許人數以千萬計，散布在中國大城小鎮，機動性與凝聚力強，但不滿情緒正在快速累積的外送員，更讓北京當局警惕。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。