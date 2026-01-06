林生祥歌曲在中國突遭下架 2025年才巡演

快訊

中央社／ 上海6日電

台灣客語音樂創作人林生祥的多數歌曲這幾天在中國網路上突然被下架，引發網友議論。目前作為音樂人的「林生祥」詞條在中國網站豆瓣和百度百科都找不到。

林生祥及其樂隊曾多次前往中國大陸的音樂節演出，「生祥樂隊」的歌曲從土地出發，以不同的角度關注農村、城鄉關係與環境議題，在兩岸都擁有不少喜愛民謠風的歌迷。

關於林生祥歌曲在中國大陸被下架的討論，從4日就開始出現，5日有更多網友在微博、小紅書等社群平台反映相關問題。目前在聽歌平台「網易雲音樂」中，搜尋「林生祥」（生祥樂隊）已找不到網頁，還剩下以「生祥與瓦窯坑3」、「交工樂隊」為歌手名的歌曲。

「林生祥怎麼了」「生祥的歌被下了」，一些中國網友以簡略言詞表述對林生祥眾多歌曲被下架的驚訝、失落和不解。多數人認為生祥樂隊2025年才完成在大陸的「種樹與野生」巡演，歌曲下架得太突然，「感覺也不是很敏感」。

目前不確知林生祥歌曲遭下架的原因。有網友在微博評論指出，「此間所有的莫名其妙都會成為理所當然」。

林生祥多次入圍及獲得金曲、金音、電影配樂等獎項的音樂人，創作主題圍繞著家鄉美濃的土地與農民。2017年他以電影「大佛普拉斯」獲得金馬獎最佳原創電影音樂，並與王昭華共同獲得金馬獎最佳原創電影歌曲。

去年，紀錄台灣社會運動的電影「民主之眼」完成，也是由林生祥及長期合作之樂手共同編曲演奏配樂。

