公宅女孩努力考上港大！到豪宅當家教感嘆貧富差距 1句話超心酸

出生真的決定命運嗎？一名在公宅長大的女生近日在Threads發文，分享自己大學時期到九龍豪宅「擎天半島」替富家子女當家教的經歷。她提到，自己從小家裡沒錢補習，只能靠拚命讀書考進香港大學，「原本以為這樣就算成功了」。直到真正接觸到富裕家庭孩子的生活環境，她的工作內容竟只是幫學生確認「功課有沒有寫完」，讓她形容那段經歷就像「下水道的老鼠偷看別人的幸福」，深刻體會到貧富差距的殘酷。

有網友指出，其實九龍也不算傳統豪宅區，真正的上流社會差距更誇張，也有校友分享類似經驗，直言，「這真的沒得比，因為一出生就決定了一個人的等級」。但也有網友安慰原PO，不該否定自己的努力，「至少這些努力，還是能替自己帶來一點向上流動、改善生活的機會」。

公宅長大「家裡永遠不安寧」 沒補習也考上港大，曾以為那就是成功

原PO在Threads發文提到，她看到網路上討論「privilege（特權）」時，回想起自己大學時期到豪宅區當家教的往事。她從小在公宅長大，成長環境只能用「家裡沒有一天安寧」來形容，「每天花好幾個小時往返新市鎮和市區上學，從高一開始就幫樓上的小弟弟補習，賺車錢」。

幸好靠著自己的努力，在完全沒錢補習的情況下考進香港大學，「我那時天真地以為，這樣就叫成功了，直到我第一次去學生家裡補習——擎天半島」。

進擎天半島替小學生補習 工作內容竟只剩這一件？

她第一次進出豪宅才發現，入口要像捷運一樣刷卡，大廳有服務人員幫忙開門，電梯就像五星級飯店。明明自己是港大學生，但被分配到的工作卻只是「確認這位就讀全港第一名小學、年年拿第一的學生，功課有沒有寫完」。真正教學的另有其人，英文是外籍老師教，普通話則由北大退休教授負責。

她看了學生的週記，內容寫著週日和爸媽一起做餅乾，還附上全家溫馨合照。接著描述三位外籍幫傭輪流端出冒著熱氣的家常菜，爸媽下班回家後抱著孩子、親他、問他今天過得開不開心。原PO當下心想，「那一刻，我真的覺得自己像下水道的老鼠，在偷看別人的幸福。」

那天補習結束後她還沒吃飯，拿著幾百港幣的家教費走到圓方商場，「沒有一家餐廳我敢走進去看價格」。寒風中看到有店在賣燒賣，「真的很想吃，但一份要20塊（約新台幣80元），我捨不得」。

正在創業路上的她：撐不下去時，就會想起這段經歷

原PO分享，自己目前正在創業的路上，「每次想放棄的時候，就會想起這段經歷」。她認為，就算無法決定「搭哪一班車、要往哪個方向走」，至少在車廂裡，仍然保有一點自由意志，「可以選擇坐哪個位子、跟誰坐在一起、什麼時候下車」。

港大畢業生超有共鳴：投胎那一刻，就決定了一個人的等級

貼文引起大量共鳴，不少港大畢業生留言分享類似經驗。有人說自己曾到太平山幫小孩補習，「有錢人家的孩子，真的活在完全不同的世界」、「這真的沒得比，因為出生那一刻，就決定了一個人的等級」。

也有網友半開玩笑地感嘆貧富差距，「看到有人說一個月光補習就花兩萬（約新台幣80,600元），我心裡想，我這輩子都沒補過習，還真想試試看補完會不會飛起來，可惜家裡窮」、「富二代：你憑什麼以為寒窗苦讀十年，就能贏過我家三代經商？」

還有人指出，圓方其實已不算真正的豪宅區，自己因為教聲樂，常出入半山等高級住宅區，「房子都是英式風格，高級又優雅……如果你有機會進香港會（Hong Kong Club），就會明白什麼是真正的上流社會，一進去大家自然就開始講英文」。

網友安慰：能靠自己考上港大，真的已經很厲害了

不過，也有許多網友力挺原PO，認為她在毫無資源的情況下，「完全靠自己、沒有補習就讀到港大，真的已經很強了」。也有人感性表示，「每個人的家庭背景無法選擇，起點本來就不公平，但後天的努力，至少能為自己帶來一點向上流動、改善生活的可能。如果連這份努力和自覺都沒有，那才是真的一輩子沒有翻身的機會」。

延伸閱讀：

麦当劳10元9件麦乐鸡！食客买外卖惊变“4只鸡翼” 网民：赚到笑

元旦捉奸！男友欲偷食闺密 少女尖沙咀商场设局对质 爆猎女手法

文章授權轉載自《香港01》