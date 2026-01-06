中歐班列強強滾 年開行兩萬列
中國國家鐵路集團有限公司公布，2025年中歐班列開行超過2萬列。
中新社報導，國鐵集團工作會議日前在北京召開。會議指出，去年國鐵集團推進境外重點項目，中吉烏鐵路全線開工，匈塞鐵路塞爾維亞段全線開通運營，中老鐵路磨萬段客貨運量同比分別增長2.3%、15%，雅萬高鐵安全平穩運營滿兩周年，累計發送旅客超1300萬人次。
2025年，國鐵集團打造鐵路國際物流品牌，中歐（亞）班列開行3.4萬列、發送317萬標箱，同比分別增長9.8%、7.6%；西部陸海新通道班列發送142萬標箱、同比增長47.5%。
會議指出，2026年，國鐵集團將在服務構建新發展格局、高質量共建一帶一路，如推進跨裡海國際運輸走廊通道建設，高質量開行全程時刻表中歐班列；充分發揮鐵路在西部陸海新通道中的骨幹作用，強化東、中、西三條通道運輸保障能力，拓展西部陸海新通道班列覆蓋範圍，推動班列運輸增量提質。
此外，國鐵集團將高標準高質量推進中吉烏鐵路建設；保持匈塞鐵路塞爾維亞段平穩運營，推動全線高質量貫通運營；發揮標誌性工程帶動作用，務實推動小而美民生項目，更好造福沿線民眾。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言