中歐班列強強滾 年開行兩萬列

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

中國國家鐵路集團有限公司公布，2025年中歐班列開行超過2萬列。

中新社報導，國鐵集團工作會議日前在北京召開。會議指出，去年國鐵集團推進境外重點項目，中吉烏鐵路全線開工，匈塞鐵路塞爾維亞段全線開通運營，中老鐵路磨萬段客貨運量同比分別增長2.3%、15%，雅萬高鐵安全平穩運營滿兩周年，累計發送旅客超1300萬人次。

2025年，國鐵集團打造鐵路國際物流品牌，中歐（亞）班列開行3.4萬列、發送317萬標箱，同比分別增長9.8%、7.6%；西部陸海新通道班列發送142萬標箱、同比增長47.5%。

會議指出，2026年，國鐵集團將在服務構建新發展格局、高質量共建一帶一路，如推進跨裡海國際運輸走廊通道建設，高質量開行全程時刻表中歐班列；充分發揮鐵路在西部陸海新通道中的骨幹作用，強化東、中、西三條通道運輸保障能力，拓展西部陸海新通道班列覆蓋範圍，推動班列運輸增量提質。

此外，國鐵集團將高標準高質量推進中吉烏鐵路建設；保持匈塞鐵路塞爾維亞段平穩運營，推動全線高質量貫通運營；發揮標誌性工程帶動作用，務實推動小而美民生項目，更好造福沿線民眾。

塞爾維亞 雅萬高鐵 北京

