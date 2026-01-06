陸元旦連假 逾1.4億人次出遊

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
香港市民和遊客在元旦假期期間紛到嗇色園黃大仙祠撫摸瑞獸塑像，祈願新年好運、財運到。（中新社）
香港市民和遊客在元旦假期期間紛到嗇色園黃大仙祠撫摸瑞獸塑像，祈願新年好運、財運到。（中新社）

中國文化和旅遊部4日消息，經測算，2026年元旦假期3天，全國國內出遊1.42億人次，國內出遊總花費847.89億元人民幣。文化和旅遊市場總體平穩有序，消費活力持續釋放。

中新社報導，文旅產品供給豐富。各地文旅活動豐富多彩，居民出遊意願增強，助推歲末年初市場持續升溫。冬季特色供給豐富，冰雪遊、避寒遊、跨年遊人氣旺盛，國家級夜間文化和旅遊消費集聚區累計夜間客流量4271.82萬人次。短途出遊成為主流，城市本地休閒、近程旅遊和周邊遊熱度高，城市周邊縣域、鄉村旅遊受青睞，微度假產品走俏。 　迎新年活動特色鮮明。各地推出形式多樣的迎新年文旅活動，音樂會、無人機表演等吸引市民遊客廣泛參與。冰雪旅遊由北向南延伸，黑龍江哈爾濱、吉林通化、河北張家口等地雪場熱度不減，南方室內滑雪等項目精準匹配市場需求。文旅業態融合創新，文博非遺、國潮市集、科技光影與沉浸式互動等活動提升遊客體驗。

服務保障提質增效。各地推出文旅消費券、景區聯票、門票抵扣等惠民舉措。景區與交通部門多措並舉保障安全與秩序，部分熱門景區實施動態限流、防滑除冰。北京、哈爾濱、濟南、上海、成都、福州等多地延長公共交通運營時間、優化景區接駁路線，全力保障遊客安心便捷出行。

