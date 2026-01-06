陸元旦連假 逾1.4億人次出遊

騰訊旗下AI助手「元寶」近日捲入話術爭議。有使用者反映，在進行程式碼修改與美化時，竟收到帶有侮辱意味的回覆內容，引發外界對生成式AI穩定性與風險控管的討論。對此，騰訊方面回應稱，相關情況屬於模型在極少數場景下出現的異常輸出，並非人工介入，目前已啟動內部排查與優化。

2026-01-05 20:44