陸冰雪旅遊 將衝到3.6億人次

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
中國旅遊研究院預測這個冬季，大陸冰雪旅遊休閒人數將達3.6億人次。圖為遊客打卡哈爾濱冰雪大世界內的「冰雕馬」，為即將到來的農曆馬年討個好彩頭。（中新社）
中國旅遊研究院預測這個冬季，大陸冰雪旅遊休閒人數將達3.6億人次。圖為遊客打卡哈爾濱冰雪大世界內的「冰雕馬」，為即將到來的農曆馬年討個好彩頭。（中新社）

國旅遊研究院5日發佈《中國冰雪旅遊發展報告（2026）》測算，2025年—2026年冬季，中國冰雪旅遊休閒人數將達3.6億人次。 　中新社報導，2026冰雪旅遊發展大會當天在哈爾濱開幕，上述報告在會上發佈。報告顯示，同期冰雪旅遊休閒收入將達4500億元人民幣，以冰雪旅遊為主要出游動機的遊客人數預計為2.2億人次。 　　

大會發佈並揭曉「2026年冰雪旅遊十佳城市」：哈爾濱市、瀋陽市、長春市、張家口市、北京延慶區、牡丹江市、吉林市、呼倫貝爾市、烏魯木齊市、伊春市。 　世界旅遊聯盟副主席兼秘書長鄭浩在致辭時表示，黑龍江是中國最早開發冰雪、運營冰雪的省份，近年來成功打造哈爾濱國際冰雪節、哈爾濱國際冰雪經濟博覽會等冰雪文旅品牌，樹立了文旅深度融合發展的「冰城範本」。

哈爾濱作為此次大會舉辦地，擁有中國現代冰雪運動發源地、奧運冠軍之城等城市名片，被聯合國旅遊組織授予「世界冰雪旅遊卓越城市」稱號。哈爾濱市市長王合生介紹，冰雪文化、冰雪經濟正在成為哈爾濱高質量發展的新動能和對外開放的新紐帶。

