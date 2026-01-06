聽新聞
模擬極端條件 陸太空人洞穴受訓

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導
大陸廿八名太空人近日在重慶完成首次洞穴訓練，該訓練旨在強化其心理韌性和抗壓力。圖為洞穴內部情況。圖／取自人民日報微博
大陸廿八名太空人近日在重慶完成首次洞穴訓練，該訓練旨在強化其心理韌性和抗壓力。圖為洞穴內部情況。圖／取自人民日報微博

中國大陸廿八名太空人近日在重慶武隆群山完成為期近一個月的首次洞穴訓練，成員分組在天然洞穴中駐留六天五夜，洞穴內部環境封閉、地形複雜又潮濕，更是「伸手不見五指」的漆黑，期間還要進行環境監測、洞穴測繪、模擬天地（太空與地面）溝通等十多項訓練科目，極為考驗太空人的心理韌性。

新華社報導，大陸首次太空人洞穴訓練由中國太空人科研訓練中心組織實施，參加訓練的太空人分為四組，輪流在一個平均溫度八攝氏度、濕度高達百分之九十九的天然洞穴中駐留六天五夜。期間，每組太空人不僅要完成洞穴探索、科學研究、物資管理、生活保障等既定任務，經歷極窄通道穿行、斷崖攀爬垂降、長期濕冷刺激和極限體能考驗，還要克服黑暗恐懼、感知剝奪等諸多挑戰。

擔任神舟十二號、神舟十七號太空人的湯洪波，從洞穴裡走出來後表達的第一個感受是：「黑，把手放在眼前都看不到的漆黑。」神舟十六號太空人朱楊柱亦參與了此次訓練，他分享道，訓練模擬了深空探索的孤獨與未知，考驗著太空人身心極限。

中國太空人科研訓練中心成員吳斌指出，此訓練旨在提升太空人危險應對、自主工作、團隊協作、應急決策、科學考察、身體耐受等能力及極端環境心理韌性。該中心教學人員江源表示，洞穴是極端密閉隔離的典型場景，其核心心理挑戰是感知剝奪、風險不確定性、社交受限隔離，這次訓練對極端環境下太空人心理狀態的研究與干預，具有重要科學價值。

報導指，洞穴環境與太空極端條件有相似處，比如隔離、幽閉、黑暗等特徵。洞穴訓練可為太空人執行太空站更長在軌飛行和載人登月等提供有力支持。

