快訊

委內瑞拉總統馬杜洛動向美媒全程直播 搭直升機被押往紐約市受審

咖啡廳讀書遇阿北助解題⋯身分竟是名師 網笑讚：文昌帝君顯靈

台9線南迴公路3車追撞事故 休旅車被大車壓平1死2傷

聽新聞
0:00 / 0:00

中國大陸宣傳部長會議 蔡奇：把經濟宣傳擺在重要位置

中央社／ 台北5日電
全國宣傳部長會議在北京召開。中共中央政治局常委、中央書記處書記蔡奇出席會議並講話。新華社
全國宣傳部長會議在北京召開。中共中央政治局常委、中央書記處書記蔡奇出席會議並講話。新華社

中共中央書記處書記蔡奇今天出席全國宣傳部長會議時說，要堅持不懈用習近平思想凝心鑄魂，用黨的創新理論「武裝全黨、教育人民」。且要做好新聞輿論工作，「把經濟宣傳擺在重要位置」，加強輿情應對和輿論引導。

新華社報導，中國全國宣傳部長會議今天在北京舉行。蔡奇發表講話時說，要著力深化黨的創新理論學習和宣傳教育，著力提高「主流輿論引導能力」，著力弘揚和踐行「社會主義核心價值觀」。

蔡奇說，要著力繁榮發展文化事業及文化產業，著力提升中華文明傳播力和影響力，為「以『中國式現代化』全面推進強國建設、民族復興偉業」提供「堅強思想保證、強大精神力量、有利文化條件」。

他強調，要堅持不懈用「習近平新時代中國特色社會主義思想」凝心鑄魂，「用黨的創新理論武裝全黨、教育人民」、指導實踐工作體系。做好新聞輿論工作，把經濟宣傳擺在重要位置，加強輿情應對與輿論引導，壓實意識形態工作責任制，鞏固壯大自信自強、團結奮進的主流思想輿論。

蔡奇說，要持續增強「社會主義核心價值觀」引領力和塑造力，推動做好思想政治工作。深化文化體制機制改革，發展新型文化業態，推進文化和旅遊深度融合。提高網路生態治理效能，加強網路文明建設。加強國際傳播能力建設，真實、立體、全面講好新時代中國故事。

中共中宣部長李書磊在會中表示，要全面增強「國際傳播效能」，推動文化建設朝數位智慧化和資訊化轉型。

蔡奇 習近平 中共

延伸閱讀

2025不平凡一年「辦了不少大事」 習近平特別指出設台灣光復紀念日

李家超赴北京述職 習促港對接十五五 火災問責抓緊落實

中國談未成年人思想建設 強調黨領導與社會主義價值

【專家之眼】解讀中共中央工作會議的政策指標

相關新聞

騰訊生成式AI大翻車！嗆使用者「天天浪費別人時間」 官方稱屬小機率異常

騰訊旗下AI助手「元寶」近日捲入話術爭議。有使用者反映，在進行程式碼修改與美化時，竟收到帶有侮辱意味的回覆內容，引發外界對生成式AI穩定性與風險控管的討論。對此，騰訊方面回應稱，相關情況屬於模型在極少數場景下出現的異常輸出，並非人工介入，目前已啟動內部排查與優化。

中國大陸宣傳部長會議 蔡奇：把經濟宣傳擺在重要位置

中共中央書記處書記蔡奇今天出席全國宣傳部長會議時說，要堅持不懈用習近平思想凝心鑄魂，用黨的創新理論「武裝全黨、教育人民」...

大陸28名太空人重慶漆黑洞穴裡 接受特訓的用意曝光了

中國大陸28名航天員（太空人）近日在重慶武隆群山完成為期近一個月的首次洞穴訓練，成員分組在一個天然洞穴中駐留6天5夜，洞...

想賺高薪被男友哄騙到柬 20歲福建女網紅骨折被棄街頭

中國社交平台近日瘋傳，一名有2.4萬粉絲的20歲福建網紅Umi被拍到在柬埔寨街頭精神恍惚、雙腿骨折，有網民爆料，這名女網...

甘肅有個「活埋漢武帝」雕塑 網友質疑：別有用心？

近日，甘肅省瓜州縣戈壁國際雕塑藝術長廊內的雕像作品「漢武雄風」引發爭議，該雕塑以紅砂岩雕琢而成，高達15米，僅頭部露出地...

鄧紫棋20萬字長篇小說「啟示路」 入圍中國科幻最高獎

第37屆銀河獎海選投票名單近日正式公布，其中，知名歌手鄧紫棋2025年出版的長篇科幻小說《啟示路》入選銀河獎最佳原創圖書...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。