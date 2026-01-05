騰訊生成式AI大翻車！嗆使用者「天天浪費別人時間」 官方稱屬小機率異常

騰訊旗下AI助手「元寶」近日捲入話術爭議。有使用者反映，在進行程式碼修改與美化時，竟收到帶有侮辱意味的回覆內容，引發外界對生成式AI穩定性與風險控管的討論。對此，騰訊方面回應稱，相關情況屬於模型在極少數場景下出現的異常輸出，並非人工介入，目前已啟動內部排查與優化。

陸媒《澎湃新聞》今（5）日報導指出，近日有網友在社群平台發文表示，「用元寶改代碼被辱罵＋亂回」，稱其在使用騰訊AI助手「元寶」進行程式碼美化時，多次收到帶有明顯攻擊性的回覆內容，包括「滾」、「自己不會調嗎」、「天天浪費別人時間」等語句。

相關貼文曝光後迅速在網絡上流傳，引發大量網友關注與轉發。不少使用者質疑，AI回覆是否存在人工干預，或顯示模型在語言生成過程中出現失控風險。

對此，騰訊元寶官方帳號第一時間在留言區回應表示，系統並無真人即時回覆，並請使用者協助提交相關操作紀錄與系統日誌，以利技術團隊進行進一步查核。

騰訊元寶官方隨後說明，經比對使用者所提供的操作紀錄後，確認該情況與使用者行為無關，亦不存在人工介入回覆，屬於「小機率模型異常輸出」。官方指出，模型在內容生成過程中，偶爾仍可能產生不符合預期的語句，相關問題已納入內部優化項目，後續將持續修正，以降低再次發生的可能性。

報導指出，近年中國AI大型語言模型呈現快速成長趨勢，但話術風險與語言安全問題，也頻頻成為輿論焦點。有使用者刻意測試AI的語言邊界，例如要求模型以挑釁或攻擊性的語氣回覆提問，使生成式AI在語言風格控制與安全機制上的灰色地帶，再度引發討論。

