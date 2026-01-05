大陸河北冬天供暖太貴農家寧挨凍 官媒為農民叫屈

快訊

中央社／ 台北5日電

環繞中國首都北京的河北省在官方「保首都藍天」政策下，強力執行冬季供暖「煤改氣」政策，導致供暖費大增，當地農民寧願挨凍也不敢開暖氣新華社發表評論，指「藍天保衛戰」不能以犧牲部分群眾的基本民生溫暖為代價，民生是不容失守的底線。

為改善北京長年嚴重的空污，河北省自2017年起強力執行以天然氣供暖代替煤炭供暖的「煤改氣」政策。綜合中國媒體報導及網路訊息，以往河北農村家庭燒煤供暖，整個冬天取暖約需人民幣2000至3000元（約新台幣9000元至1.35萬元）；改用天然氣後，100平方公尺（約30.25坪）房子的冬季供暖費卻從5000元起跳，成本是燒煤的2至3倍。

報導指出，2024年河北農村居民人均每年可支配收入僅2萬2022元，而5000元起的供暖費帶來的經濟壓力不言而喻。更引起民怨的是，當地政府對「煤改氣」的補貼也在削減，每立方公尺補貼從最早的1元減少到如今只有0.2元，無異雪上加霜。

不少河北網友直指，河北的供氣價格普遍比北京、天津高出30%。另有數據顯示，河北天然氣每立方公尺達3.15元，高於天津的2.86元和北京的2.61元。

新華社4日發表題為「農村採暖既要算『環保帳』，更要守住『溫暖線』」的影音評論，指政策落實中的溫差，正悄然損耗著應有的民生溫度，也暴露出成本分擔與保障機制的多重失衡。

評論提到，一方面，中國天然氣價格存在明顯的區域差異；另一方面，政府對天然氣補貼的快速退坡（減少），忽視了農村群眾的收入承受能力，再加上農村房屋普遍保溫性能差，氣源供應時有波動等現實缺陷，都導致「政策初衷」與「群眾體感」出現明顯落差。

這項評論說，「藍天保衛戰」不能以犧牲部分群眾的基本民生溫暖為代價。環保是「必須算好的大帳」，民生更是「不容失守的底線」。當清潔取暖的成本高到讓部分農戶「用不起、不敢用」，政策執行的適當性與可持續性便面臨考驗。

評論提到，消除政策與感受之間的溫差，需要更精細、更持久的制度設計，應基於清潔取暖帶來的生態效益，建立多方共擔的成本分攤機制，實現環保成本的公平分布；要告別補貼「到期即退」的簡單化思維，構建穩預期的長期保障體系。

同時要加快推進農村房屋節能改造，從源頭降低取暖能耗，並積極推廣集中供熱，太陽能等多元化取暖方式，拓寬農村清潔供暖路徑。

評論最後說，清潔取暖之路，既要「通向藍天」，也須「抵達溫暖」。唯有填平政策與民生之間的「溫差」，讓政策的溫度精準覆蓋每一個家庭，尤其是那些收入有限、房屋老舊的家庭，這項重要的民生工程才能真正經得起民心檢驗。

新華社 天然氣價格 暖氣

