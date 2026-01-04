女乘客大聲播音樂...下車男出招說2句KO 她大讚：這招可記下

既聰明又幽默的方法！有女生於網上發文分享對付缺德巴士乘客的絕招，她日前乘搭來往九龍城碼頭及白田（北）的2E線九巴，身後有名「姐姐」乘客大聲播音樂，其後1名男乘客下車時，出招說了兩句，竟成功令女乘客感羞愧，調低了音樂音量，她大讚「這招可以記下來，我覺得很酷」。

該女生於Threads發文分享乘搭2E線九巴的所經歷的事，當時身後有名「姐姐」乘客大聲播音樂，其後1名男乘客下車時，提醒女乘客「你掉東西了呀」，女乘客往下看，發現並無物品在地上，故困惑地望向男乘客。

九巴女乘客大聲播音樂 下車男：你失去公德心

男乘客於是點明，「你失去公德心了，無法挽回了」，女乘客立即感尷尬，調低了音樂音量。

女生覺得帥：這招可以記下

女生表示，「我男朋友就在隔壁笑，我心裡暗自高興」，並大讚「這招可以記下來，我覺得很酷」。

網友讚：有創意地挖苦

網友留言大讚，「準備下車的男士，好樣的」、「對方立刻尷尬但不失禮貌，很厲害」、「有創意地挑釁」、「這句很好呀，不是吵架，也不是直接叫他怎麼怎麼做，正常聽得懂，自己知道不好意思的就會做，修正一下公德心，一舉兩得」，也有人說「這個答案只限於對方知道『公德心』是什麼」。

有網友分享，「你這個故事讓我想起一個古老的故事，地鐵車廂有個柱女靠在柱子上，搞得所有人都不能抓扶手，等那個女人下車，有人大叫說她掉了東西，把整根柱子也拿走了」、「我上星期也搭巴士，有個阿伯又開著喇叭，到某個巴士站時，車長突然停車熄火（晚上，整輛車一下子黑了），走過去大聲斥責阿伯說他吵到全車的人，然後阿伯才關掉喇叭，車長才回去開車，真厲害」。

