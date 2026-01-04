瘋傳20歲大陸網紅被男友騙至柬埔寨｢掘金｣ 如今雙腿骨折流浪街頭

這幾年所謂的東南亞「高薪工作」，吸引不少人過去「淘金」，但事實真的如此嗎？近日，微博瘋傳大陸20歲抖音網紅Umi被拍到在柬埔寨街頭精神恍惚、雙腿骨折，相關消息衝上微博熱搜。有網友說，她是被男友「畫餅」來柬埔寨賺錢，最後慘被拋棄，流浪街頭。

據網傳影片，Umi神情落魄癱坐路邊，可以看到她臉部汙黑、頭髮凌亂打結，手裡抓著一張X光片，雙腿布滿密密麻麻的黑紫色淤青，像是骨折的樣子，整個人看起來相當淒涼。

有網友爆料，她之所以去柬埔寨，是被男友哄騙說那邊賺錢很容易，但不知道什麼原因流落街頭。目前，Umi已被好心華人救助並送至當地移民局治療，聯繫到家人等待回國。

Umi在抖音擁有2.4萬粉絲。2025年4月14日，她在抖音發布第二條影片，當時賬號IP已被標記為柬埔寨，背景疑似在酒吧。此後她又陸續發布10個影片，IP全都在柬埔寨，最後一條影片是2025年12月6日發布，此後再無更新。沒想到不到一個月時間，她便從光鮮亮麗的網紅淪爲街頭狼狽不堪的流浪者。

隨着事件在網上引發熱議，《極目新聞》聯繫上Umi父親吳先生，他確認在街頭流浪的女子就是他女兒吳甄楨，目前已向當地警方報案。他稱，女兒讀完中學後便出社會打工，說在浙江上班，但就經常向家裏要錢，家裏總共給她轉了8萬多元（人民幣，下同）。去年11月，家裏不再給她轉錢後，她也一直和家人保持聯繫。12月26日，她說腿出問題，需要錢看醫生，家人又轉去了2200元。

直到有人在網上看到umi流浪街頭的照片，向家人求證，吳先生才發現聯繫不上女兒。報警求助後才知道，她在2025年4月就出國去了柬埔寨，根本不在中國。

延伸閱讀：

人妻尾牙回家續攤！女兒面前遭性侵 廠商撒鈔︰我有錢 下場慘了

印度神童2026預言｜中國、韓國等4國家恐迎這巨變！3個月份要小心

文章授權轉載自《香港01》