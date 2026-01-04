陸佛協推「住持任期制」 同一場所連任不超過2屆

中國大陸2018年3月修改憲法取消國家主席任期限制，中國佛教協會則是開始推動「住持任期制」。中國佛教協會官網近日公布新通過的「漢傳佛教活動場所主要教職任職辦法」，其中規定住持每屆任期5年，同一佛教活動場所連續任職不超過2屆，累計任職不超過3屆。此外，住持每屆任期屆滿後，應對其進行財務審計。

外界普遍認為，這項新規定是針對少林寺前方丈釋永信長期把持寺務引發腐敗醜聞的改革措施。

澎湃新聞報導，去年12月27日舉辦的中國佛教協會第十屆理事會第五次會議通過前述辦法，辦法共18條。該辦法自公布之日起施行，2024年中國佛教協會修訂的「漢傳佛教寺院住持任職辦法」同時廢止。

關於住持人選規定落在第五至九條規定，其中提及，「漢傳佛教全國重點寺院的住持人選，在履行任職備案手續之前，應由其所在地省、自治區、直轄市佛教協會提出審核意見，並報中國佛教協會同意」「漢傳佛教全國重點寺院的新增名單，由中國佛教協會提出」「在同一佛教活動場所連任住持10年或以上者，除有特殊情況外，任期屆滿後不得連任」「70周歲以上的佛教教職人員，不再擔任新一屆住持」「離任住持的佛教教職人員應在離任前進行財務審查，並形成書面審查報告」等。

中共全國政協主席王滬寧去年12月29日日會見中國佛教協會領導層，除提及推進佛教中國化，還強調要落實全面從嚴治教，建設「政治上靠得住」的佛教人才隊伍。

河南少林寺方丈釋永信去年7月因涉嫌刑事犯罪被帶走調查，成為大陸佛教界一大醜聞。寺方通報稱其涉嫌挪用侵佔項目資金寺院資產，嚴重違反佛教戒律，長期與多名女性保持不正當關係並育有私生子。釋永信自1999年起擔任少林寺方丈長達26年，被冠以「少林CEO」稱號。