快訊

馬杜洛夫婦遭押送離境！從空襲運毒船到逮捕總統 美施壓委內瑞拉大事記

大陸河北供暖費太高再引議 農戶寧挨凍不敢開暖氣

中央社／ 台北3日電

中國河北省出於環保因素，冬季供暖已從燒煤炭改為使用天然氣，但因成本高、政府補貼減少，當地農民據報寧願挨凍也不敢開暖氣

綜合中國網上及河南廣播電視台新媒體大象新聞今天的消息，過去燒煤供暖時，農村家庭一個冬天取暖約需人民幣2000至3000元（約合新台幣9000元至1.35萬元）；改用天然氣之後，一間約30多坪的房子每季採暖費從5000元起跳，成本是燒煤的2至3倍，占農戶年收入的3到5成。

2024年河北農村居民人均年可支配收入為2萬2022元，取暖費帶來的經濟壓力不言而喻。與此同時，政府補貼也在消退，每立方公尺補貼從最初的1元，減少到0.8元，最新已降到0.2元，對當地農戶來說無異於雪上加霜。

不少網友表示，河北的天然氣價格普遍比北京、天津還貴30%。

有網友稱，元旦前後河北夜間氣溫最低已降至攝氏零下4度，許多農村家庭仍未啟用暖氣。中國社群媒體出現大量呼籲關注河北農村取暖問題的發文，微博「河北農村供暖」等話題衝上熱搜後，卻告知用戶「抱歉，該話題內容未予顯示」。

河北省是中國北方大氣污染防治重點區域，2017年起大規模實施冬季「煤改氣」，此後歷年冬季都出現供暖相關爭議，部分農村居民出現「有氣不敢用」的情況。

暖氣

延伸閱讀

中共對台軍演 台電：今早天然氣船順利進港

同1人中2大獎引議 桃市經發局：得獎發票並不同張

國內首例民營電廠自建天然氣接收站今動土 預定2029年供電商轉

與波蘭天然氣管道閒置3年 斯洛伐克續依賴俄輸氣

相關新聞

大陸迎元旦假期…陸客最熱門出境目的地曝光 「這城市」居榜首

大陸線上旅遊平台去哪兒3日公布，元旦假期，最受大陸旅客歡迎的前十位出境遊目的地城市均位於亞洲，其中南韓首爾為最熱門出境目...

全飛機等她一個？婦人機上狂喊「抓我」 飛機延誤逾1小時旅客氣炸

1月3日，天津濱海國際機場的GS7855次航班準備起飛時，一名女子在機艙內突然大喊，「抓我！抓我！抓我！」隨後，航班被迫滑回，這名女子最終被警方帶下飛機，延誤時間超過一小時...

恐怖畫面曝光！陸開封黃河大橋多車連環撞 載有6人巴士懸空險墜河

河南省開封黃河公路大橋2日發生多車連續追尾事故，驚悚的是，一輛載有6人的巴士衝上護欄，車頭懸掛在半空中，險些墜橋，所幸經...

宏福苑大火釀傷亡 香港廉署查獲有黑社會背景維修人員

香港大埔宏福苑致命火災引發外界關注住宅區維修工程可能涉及貪污問題，港府近期拘捕21名在兩處住宅區維修工程中涉嫌貪污人員，...

2026首跑奪冠 福建「最快女護士」張水華辭職了：該往前走

為跑馬拉松要求調休被醫院處罰的「最快女護士」張水華辭職了。張水華昨發短視頻表示已辭去福建醫科大學附屬第一醫院護士職務，「...

湖南女大生登長城 淚誦毛澤東清平樂暴紅 網讚破380萬

2026年元旦前夕，一段拍攝於北京八達嶺長城的朗誦影片在網路迅速走紅。畫面中，一名年輕女孩站在長城之上，熱淚盈眶地朗誦毛...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。