全飛機等她一個？婦人機上狂喊「抓我」 飛機延誤逾1小時旅客氣炸

1月3日，天津濱海國際機場的GS7855次航班準備起飛時，一名女子在機艙內突然大喊，「抓我！抓我！抓我！」隨後，航班被迫滑回，這名女子最終被警方帶下飛機，延誤時間超過一小時。許多乘客對此表示不滿，一位旅客在社群媒體上抱怨，「氣死了！」

從旅客分享的畫面中，可以看到一名戴著帽子和口罩的女子大聲疾呼喊，「你抓我呀！抓我！抓我！抓我！你不是說你是保全要抓我嗎？」此時其他乘客正努力攔住她，並向保全說明事發經過。

3日上午10時許，天津濱海國際機場客服向媒體表示，該航班原定於3日上午8時05分起飛，最終延誤至9時26分，具體延誤原因尚不明確，建議聯繫天津航空公司進一步詢問。

天津航空的客服則表示，此次航班延誤係因為在準備起飛時發生了滑回的情況，並註明是因旅客原因，但並未提供詳細訊息。

天津濱海國際機場公安分局的工作人員表示，該事件正在由派出所處理，並且在辦案期間無法透露進一步的細節。

文章授權轉載自《香港01》