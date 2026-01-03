快訊

恐怖畫面曝光！陸開封黃河大橋多車連環撞 載有6人巴士懸空險墜河

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
河南省開封黃河公路大橋2日發生多車連續追尾事故，驚悚的是，一輛載有6人的巴士衝上護欄，車頭懸掛在半空中，險些墜橋，所幸經過救援後，包括司機共6人成功脫困，且無生命危險。

湖北日報集團全媒體「極目新聞」報導，影片顯示，跨河大橋上一輛紫色大巴車部分車體沖出護欄，車頭損壞嚴重，右前輪還卡在護欄上，附近還有大貨車、私家車等多輛車輛因追尾停在路上，現場白色霧氣彌漫，能見度不佳。

大巴士是往返於長垣和商丘之間的通勤客車。車上的工作人員表示，事故發生於當天上午9時多，由於大霧瀰漫視線不佳，司機沒有注意到前面有車輛追尾，等發現時已來不及避讓，只好往沒有車的對向車道猛打方向盤，巴士因此撞上了大橋護欄，所幸沒有衝下去。

當時車上加上司機一共6個人，沒有人受傷，所幸經過救援後成功脫困，事發後乘客各自叫車離開了，巴士也被拖到修理廠。

另一名當天開車經過開封黃河公路大橋的網表示，2日上午10時他駕車經過時，遇到有交警值守在上橋處，經過詢問得知橋上發生了交通事故，「等到中午左右道路就解封了，我開車過橋時一切正常」。

瀟湘晨報報導，當地公安局就事件回應時，沒有提及有無人員受傷，僅稱目前該路段已通車，事故已經處理好了。

