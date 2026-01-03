告別法拉利F1車隊 周冠宇：將以正式席位為目標留在圍場

F1法拉利車隊2日發布，大陸賽車手周冠宇結束一年的儲備車手生涯，雙方以友好方式結束合作。即將開始的新賽季，「躍馬」將啟用全新的儲備車手陣容。周冠宇則回應，「這一年很開心，感謝車隊對我的認可與信任，圍場見！」

上觀新聞報導，周冠宇在2025年底出席一場慈善活動時，曾談及未來的規劃，表示他的目標是留在圍場（賽車圈），努力追逐賽車夢想。「之前花了這麼多時間和努力，才有了踏進F1這片賽場的機會，當然不能輕易放棄。」

周冠宇堅定地說：「不論發生什麼情況，我都會努力留在圍場，提升自身的技術和能能力，尋找重回賽道的機會，因為我還想去挑戰一些之前沒有做到的事。」

如今與法拉利分道揚鑣，周冠宇到了需要將言語付諸行動的時候。由於本賽季11支F1車隊的正式車手席位先前已經全部確定，因此從現在起到賽季初期，周冠宇需要付出比之前更多的努力，以便在賽季中期各支車隊可能出現席位變更和車隊陣容變化時，保持足夠的競爭力。

對周冠宇較為有利的是，經過先前薩伯正式車手和法拉利儲備車手的兩段經歷，他對F1世界的競爭規則和圍場內的生態已經較為熟悉，加上不錯的適應能力，這些能幫助他融入全新的環境。在法拉利車隊效力期間，領隊瓦塞爾、主力車手漢密爾頓、勒克雷爾以及車組工作人員都對周冠宇給出了不錯的評價，這些在業內積累的口碑，也可能幫助他實現繼續留在F1圍場的目標。

另一個不容忽視的因素，在於新賽季F1規則的大幅修改。從國際汽聯和各支車隊現階段給出的信息來看，2026賽季圍場內外的不確定因素，比之前任何一年都多。對於周冠宇而言，這樣的情況既是一個不小的挑戰。

全新的規則和賽車，讓包括麥拉倫、紅牛、法拉利、賓士在內的所有車隊心裡沒底，這可能拉高他們在賽季中期更換車手陣容的可能性。

羊城晚報報導，周冠宇在2024賽季結束告別此前效力3年的薩伯車隊後，於2025賽季加入法拉利F1車隊擔任儲備車手，除在位於義大利馬拉內羅的車隊基地通過模擬器測試協助賽車開發外，還在部分比賽周末作為勒克雷爾和漢密爾頓兩位車手的替補，在意外情況發生時準備參賽。

2015年至2018年，周冠宇曾在法拉利青訓學院度過四年時光。他的前經紀人洛登目前已經成為圍場新軍通用凱迪拉克F1車隊領隊，有分析認為周冠宇的下一站或許將前往同屬法拉利體系的哈斯車隊，或者凱迪拉克車隊繼續擔任儲備車手。