陸9月大寶寶被月嫂下安眠藥昏睡不醒 身上起紅疹、尿量減少

中國浙江省金華市公安局江南分局1月2日通報，近日，該局接到轄區居民徐某報警稱，家中的育兒嫂鄒某某給其孩子餵食安眠類藥物。目前，鄒某某已被公安機關控制，案件正在進一步調查中。

據《瀟湘晨報》，浙江永康的徐女士發文稱自己9個月大的寶寶被育兒嫂下藥，徐女士稱，育兒嫂上戶一個月後寶寶變得異常嗜睡、尿量減少，身上還長紅疹，帶寶寶去醫院檢查後，血檢、尿檢都被檢查出「唑吡坦」成分。

1月2日，徐女士受訪時透露，她在永康可依家政公司以人民幣7600元（約新台幣3.4萬元）/26天的價格請了一位育兒嫂，她表示，2025年12月30日晚上，自己家龍鳳胎男寶昏睡不醒，她與家人察覺異常後報警，並帶寶寶去醫院檢查，發現體內有安眠藥成分。

徐女士稱，事發後育兒嫂不承認「下藥」行為，並表示自己「問心無愧」，目前，育兒嫂已被警方帶走調查，徐女士說，自己一定會追究到底，已在聯繫律師。

據介紹，唑吡坦是一種短效鎮靜催眠藥，主要用於嚴重失眠的短期治療，被列為第二類精神藥品管控。

對此，永康可依家政公司負責人表示，「不清楚具體情況，警方已介入調查，自己也在等結果」，並表示育兒嫂向她透露，徐女士寶寶因為生病一直在吃藥。徐女士稱，寶寶因為尿道畸形在吃小劑量的阿莫西林，「不可能接觸到思諾思這種管控藥物」。

