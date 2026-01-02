快訊

寒冷冬夜驚魂！新北街頭赫見裸女跳車 民眾嚇壞、警拿衣物助遮蔽

中日關係緊張…他動漫展扮1角色遭推倒在地 改戴紅軍帽仍被趕出場

中央社／ 台北2日電
中日關係緊張之際，一名男子昨天在蘇州動漫展扮演「我的英雄學院」的角色，旋遭在場人士反制，還被多名保安押出場。圖／AI生成
中日關係緊張之際，一名男子昨天在蘇州動漫展扮演「我的英雄學院」的角色，旋遭在場人士反制，還被多名保安押出場。圖／AI生成

中日關係緊張之際，一名男子昨天在蘇州動漫展扮演「我的英雄學院」的角色，旋遭在場人士反制，還被多名保安押出場。與此同時，中共黨媒學習時報今天刊文點名日本桌球名將張本智和等人，呼籲警惕日本軍國主義在文娛體育領域的滲透。

社群訊息顯示，一場名為「Good Jump ACG新春年會」的動漫展1日在蘇州市登場。一名Cos「我的英雄學院」的男子現身場內，立刻遭到反制。他被數名保安包圍脫下假髮與外套後，又戴上紅軍帽向圍觀民眾行軍禮，引發一名Coser（角色扮演者）衝上前動粗，把他推倒在地。

影片顯示，這名男子隨後被數名保安押出場，仍在會場外未離去。多名保安又趨前要把他帶走，該名男子最後成功逃脫。

對此，多名網友在微博相關討論區指這名男子是故意挑釁的「反華分子」，並提到他裡面穿一件沒有台灣的中國地圖T恤；但也有一些網友感嘆現在動漫活動封殺日本IP元素。

2020年，日本知名動畫「我的英雄學院」因為推出名為「志賀丸太」的反派角色，該取名被指是綜合二戰日軍731部隊發現的細菌名稱和人體實驗者代稱，因此在中國遭到全面抵制。其後，只要在中國Cos英雄學院角色，都被稱為「櫃子」（鬼子的諧音，日本動漫辱華角色）遭反制。

中共黨媒學習時報今天在2版刊出題為「警惕日本軍國主義在文體領域的滲透」一文，點名張本智和等人，引發社群關注。

文章稱，一段時期以來，日本文體界接連出現夾帶軍國主義元素的行為。在體育領域，足球運動員三笘薰與二戰戰犯相關卡片合影、桌球運動員張本智和等人參拜供奉侵略戰爭戰犯的東鄉神社；在文藝領域，偶像團體Snow Man在專輯預告中植入刻有戰犯名字和侵略戰爭年份的武士刀，動漫、電競等作品中屢次出現「旭日旗」、「731部隊」等象徵符號。

文章宣稱，這些行為並非孤例，而是「日本極右翼勢力有組織地利用文體活動影響公眾認知、美化侵略歷史的具體表現」。此類行徑不僅嚴重傷害受害國民眾感情，也對地區和平穩定構成現實的威脅，國際社會必須予以高度警惕並採取必要措施加以應對。

日本 中日關係 Coser

延伸閱讀

南韓人對大陸友善度大減剩12.9% 10年內僅對日本好感度上升

日本皇室賀年活動插曲！前排男子全裸驚動日皇 邊發怪聲邊脫衣遭逮

全新世代 Toyota RAV4 強襲日本市場！Modellista 改裝套件同步上市！

經典賽／4強輸日本的墨西哥捲土重來！ 藍鳥捕手柯克等3球星確定參戰

相關新聞

大陸博物館又出包...「唐代彩繪貼金陶馬」展櫃內破損倒下

大陸博物館再度傳出文物保護事故，河南洛陽博物館一隻距今逾千年的唐代彩繪貼金陶馬，被發現在展示櫃內倒下，腿部斷裂。館方則回...

香港宏福苑大火 港廉署查獲有黑社會背景的維修人員

香港宏福苑大火災後續效應之一，是揭開各類維修工程黑幕，香港廉政公署開年即公布大行動，已拘捕21名男女，懷疑其操控樓宇維修...

中日關係緊張…他動漫展扮1角色遭推倒在地 改戴紅軍帽仍被趕出場

中日關係緊張之際，一名男子昨天在蘇州動漫展扮演「我的英雄學院」的角色，旋遭在場人士反制，還被多名保安押出場。與此同時，中...

大陸噸級無人eVTOL「凱瑞鷗」 完成跨海峽飛行驗證

大陸生產製造的噸級電動垂直起降飛行器（eVTOL）已於2025年最後一天成功完成跨海峽飛行驗證，只需時9分鐘就完成橫跨2...

小三通25周年金馬齊聚福州 連江縣長提小三通升級多項訴求

兩岸小三通今日迎來開通25周年重要里程碑。中國大陸在福州市福建會堂舉辦「小三通首航25周年紀念活動」，邀集專家學者、小三...

中國跨年夜嚴控放煙花 多地出動警力抓捕 有人開年就領罰

儘管部分省市逐漸鬆綁煙花政策，但隨著多地官方定調不辦跨年活動，中國民眾放煙花慶祝新年也遭警方強力抓捕，安徽、江西、浙江、...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。