小三通25周年金馬齊聚福州 連江縣長提小三通升級多項訴求

聯合報／ 記者蔡家蓁／連江即時報導
兩岸小三通今日迎來開通25周年重要里程碑。中國大陸在福州市福建會堂舉辦「小三通首航25周年紀念活動」。圖／連江縣政府提供
兩岸小三通今日迎來開通25周年重要里程碑。中國大陸在福州市福建會堂舉辦「小三通首航25周年紀念活動」。圖／連江縣政府提供

兩岸小三通今日迎來開通25周年重要里程碑。中國大陸在福州市福建會堂舉辦「小三通首航25周年紀念活動」，邀集專家學者、小三通親歷者、台商及台胞代表，共同回顧小三通25年來的歷史發展與實質影響。連江縣長王忠銘、縣議會議長張永江率團出席，金門縣副縣長李文良也率縣府團隊與會，金馬同場，展現離島對交流發展的共同關切。

小三通自2001年1月2日正式開航，迄今穩定運行25年，現行航線包括金門～廈門、金門～泉州，以及馬祖南竿福澳～福州琅岐、北竿白沙～福州黃岐等四條航線。回顧歷史，2001年1月簽署的《馬尾馬祖關於加強民間交流與合作的協議》，即「兩馬協定」，是兩岸隔絕半世紀後，首度由地方政府層級簽署的合作協議，該協定開啟馬祖與馬尾在經貿、文化、宗教、體育及環保等多領域交流，為後續小三通奠定「先行先試」的重要基礎，也被形容為「兩馬一小步，兩岸一大步」。

王忠銘表示，「兩馬協定」的意義早已超越協議本身，它象徵地方政府在關鍵時刻打破隔絕、重啟往來的勇氣與遠見，透過實質交流逐步促成政策鬆動，也為金馬中轉與小三通鋪設出可行航道。他並感謝當年促成協議的重要推手，為兩馬交流奠下深厚基礎。

王忠銘指出，小三通啟航25年來，馬尾、琅岐、黃岐等航線累計載客已突破104萬人次，超過百萬人次的往返，不僅是一項統計數字，更深刻改變馬祖居民生活型態。他強調，交流是趨勢也是潮流，許多民生需求「擋不住，也不能不解決」，並提出連續假期增班黃岐航線、改善黃岐客運站設施不足、放寬琅岐航線管制、優化泊位配置，以及擴大福建民眾赴馬祖旅遊獎勵與促銷等具體訴求。

他也坦言，近年整體政治氛圍使交流步調相對保守，但在中央授權前，地方仍須在法律框架內，持續推動宗教、文化、體育與觀光等實質交流，讓善意得以累積。王忠銘指出，馬祖與對岸連江、常樂在歷史、血緣與生活文化上本就緊密相連，加上地緣條件特殊，從白沙港到黃岐港僅25分鐘航程，短短距離卻深刻影響居民日常。

他舉例，兩地物價差異明顯，大陸一顆饅頭人民幣1元，在馬祖約需新台幣15元，居民假日前往福州採買、取網拍商品、品嘗美食已成日常，也凸顯制度配套與官方溝通的重要性。王忠銘強調，此次紀念活動不僅回顧過去，更是為下一個25年凝聚共識、擘劃方向，期盼讓交流持續向前，為離島與兩岸未來開創更寬廣的道路。

大陸舉辦「小三通首航25周年紀念活動」，連江縣長王忠銘（中）、縣議會議長張永江（右）率團出席，金門縣副縣長李文良（左）也率縣府團隊與會，金馬同場，展現離島對交流發展的共同關切。圖／連江縣政府提供
大陸舉辦「小三通首航25周年紀念活動」，連江縣長王忠銘（中）、縣議會議長張永江（右）率團出席，金門縣副縣長李文良（左）也率縣府團隊與會，金馬同場，展現離島對交流發展的共同關切。圖／連江縣政府提供
中國大陸今天在福州市福建會堂舉辦「小三通首航25周年紀念活動」，邀集專家學者、小三通親歷者、台商及台胞代表，共同回顧小三通25年來的歷史發展與實質影響。圖／連江縣政府提供
中國大陸今天在福州市福建會堂舉辦「小三通首航25周年紀念活動」，邀集專家學者、小三通親歷者、台商及台胞代表，共同回顧小三通25年來的歷史發展與實質影響。圖／連江縣政府提供
大陸在福州舉辦「小三通首航25周年紀念活動」，連江縣長王忠銘、縣議會議長張永江率團出席，金門縣副縣長李文良也率縣府團隊與會，金馬同場，展現離島對交流發展的共同關切。圖／連江縣政府提供
大陸在福州舉辦「小三通首航25周年紀念活動」，連江縣長王忠銘、縣議會議長張永江率團出席，金門縣副縣長李文良也率縣府團隊與會，金馬同場，展現離島對交流發展的共同關切。圖／連江縣政府提供

馬祖 小三通 王忠銘

