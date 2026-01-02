小三通開航25周年 陸媒：累計運送旅客逾2600萬人次

快訊

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
小三通開航25周年，陸方統計累計運送旅客逾2,600萬人次。圖為旅客搭乘金門小三通航線往返兩岸。（本報資料照片）
小三通開航25周年，陸方統計累計運送旅客逾2,600萬人次。圖為旅客搭乘金門小三通航線往返兩岸。（本報資料照片）

兩岸小三通客運航線今（2日）運行滿25年，大陸官媒披露，福建邊檢機關累計驗放旅客超過2,600萬人次、客輪24.4萬艘次，累計保障各類病患旅客超過500人次。

中新社援引廈門邊檢站統計數據，做出上述報導。

2001年1月2日，由金門料羅港啟航的「太武號」和「浯江號」兩艘客輪，搭載著180名金門鄉親首航廈門和平碼頭；同日，馬祖進香團一行507人，搭乘「台馬輪」從馬祖直航福州馬尾港。完成兩岸分隔50多年來的首次客輪直接通航。

目前，兩岸有四條小三通客運航線。分別是金門廈門（五通）；金門泉州（石井）；馬祖（南竿福澳）—福州（琅岐）；馬祖（北竿白沙）—福州（黃岐）等四條航線。陸委會官網援引交通部航港局統計顯示，2025年1至11月，我方船舶金門至廈門、泉州共有3,766航次、馬祖至福州、黃岐為1,166航次；大陸船舶廈門、泉州至金門為4,971航次、福州、黃岐至馬祖960航次。

僅2025年前11個月的統計結果顯示，相關各條航線統計均已達到近年來新高，其中除我方船舶金門至廈門、泉州，另外三項船舶數據都創下2001年小三通開航以來的歷年最高紀錄。

中新社另援引統計稱，25年來，廈門至金門航線累計驗放旅客超過2,347萬人次，泉州至金門航線累計驗放旅客超過155萬人次，福州馬尾至馬祖航線累計驗放旅客超過73萬人次，福州黃岐至馬祖航線累計驗放旅客超過31萬人次。上述四條航線加總為逾2,606萬人次。

在剛剛過去的2025年，經兩岸小三通航線入出境的台胞旅客突破143萬人次，創下開通以來新高。廈門邊檢總站相關負責人表示，小三通航線作為兩岸往來最便捷、最高效「黃金通道」的含金量還在不斷上升。

另外，金門日報則刊發社論表示，雖交通部觀光署實施「禁團令」，但「上有政策、下有對策」，旅行業者變相以「自由行」名義招團，讓旅客搭機前進金門，循「小三通」模式到廈門集合，再「團出」展開大陸旅遊行程；返程回到廈門，再將旅行團解散。如此把台金航班機票，和「小三通」船票「掃」光，讓浯島子民一票難求，苦不堪言。

馬祖 小三通 金門

