中國2025年全國平均氣溫11度 創觀測史新高

中央社／ 台北1日電

中國氣象單位今天統計，2025全年中國平均氣溫為攝氏11度，較常年的9.9度大幅偏高1.1度，並打破2024年的10.9度紀錄，創下中國1961年全面建立氣象觀測紀錄以來的歷史新高。而2025年中國31個省級行政區中，有16個也創下平均氣溫歷史新高。

央視新聞報導，2025年16個創氣溫歷史新高的省區，分別為新疆、遼寧、河北、江西、湖北、山東、天津、西藏、湖南、河南、吉林、上海、陜西、安徽、浙江及江蘇。此外，全中國31個省區中，2025年大部分省區平均氣溫較常年高出超過0.5度。

以季節來看，2024/2025年冬季（2024年12月至2025年2月）中國全國平均氣溫為零下2.7度，較常年偏高0.4度；2025年春季（3至5月）中國全國平均氣溫11.8度，較常年偏高0.9度，是歷史第4高。

2025年夏季（6-8月）中國全國平均氣溫22.3度，較常年偏高1.1度，且與2024年夏季並列歷史最高；2025年秋季（9-11月）中國全國平均氣溫11.1度，較常年同期偏高0.8度，是歷史第5高。

此外，2025年中國全國平均高溫日數達16.5天，較常年偏多7.4天，也創歷史新高。其中，江西、湖北、河南、山東、陜西、山西6省高溫日數創歷史新高。其中，重慶巫溪高溫日數達39天，浙江杭州也達37天，上海徐家匯有27天，連同其他84個國家級觀測站不是創歷史新高，就是平歷史最高。

此外，2025年夏天，新疆吐魯番東坎及重慶巫溪的氣溫，分別達到48.7度及44.2度，連同其他54個國家級觀測站不是創歷史新高，就是平歷史最高。

氣溫 高溫 新疆

