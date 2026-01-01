大陸2025年平均氣溫11℃ 再度創歷史新高

快訊

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸2025年氣溫再度創下歷史新高，圖為2025年9月北京天安門廣場周圍的遊客。（聯合報系資料照片）
大陸2025年氣溫再度創下歷史新高，圖為2025年9月北京天安門廣場周圍的遊客。（聯合報系資料照片）

氣候變遷影響似乎仍逐步擴大，大陸官方發布統計顯示，2025年全大陸平均氣溫為11.0℃，較常年的9.9℃還要偏高1.1℃，除了打破2024年10.9℃紀錄，也再次創下1961年以來歷史新高。

據大陸國家氣候中心消息，2025年全大陸平均氣溫11.0℃，大部地區氣溫偏高超過0.5℃。新疆、遼寧、河北、江西、湖北、山東、天津、西藏、湖南、河南、吉林、上海、陝西、安徽、浙江、江蘇等16個省（市、區）氣溫均為1961年以來歷史最高。

整體來看，冬季、春季、夏季、秋季的平均氣溫都比常年同期偏高，且2025年全大陸平均高溫日數也是歷史最多，為16.5天，較常年偏多7.4天。江西、湖北、河南、山東、陝西、山西6省高溫日數均創新高。

同時，重慶巫溪（39天）、浙江杭州（37天）、上海徐家匯（27天）等87個大陸國家級氣象站連續高溫日數達到或超過歷史極值。2025年夏季最強高溫過程（6月30日至9月9日）持續71天，為歷史第三長，新疆吐魯番東坎（48.7℃）、重慶巫溪（44.2℃）等56個大陸國家級氣象站日最高氣溫達到或突破歷史極值。

大陸一些地方政府也已發布2025年平均氣溫統計，指標性的上海市氣象局指出，2025年，上海市區的年平均氣溫達19.5度（截至12月30日），較常年（17.6度）偏高1.9度，打破2024年創造的18.8度的年平均氣溫最高紀錄，成為自1873年有氣溫觀測記錄以來的「最暖年」。

日前大陸國家氣候中心出版了《應對氣候變化報告（2025）—〈巴黎協定〉：十年之後再出發》，綠皮書主編、國家氣候中心主任巢清塵介紹，全球變暖持續，2025年1到8月，全球平均氣溫較工業化前水平高1.42℃左右；大陸平均氣溫創同期新高，乾旱影響範圍廣、持續時間長，大風日數多，降水「點強面廣」對氣候變化應對工作帶來挑戰。

