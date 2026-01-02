入境土耳其 大陸免簽…各大旅遊平台 搜尋激增
橫跨亞歐大陸的土耳其從星期五（1月2日）起對中國大陸公民開放免簽入境。政策宣布後，大陸各大旅遊平台相關搜尋激增。
根據土耳其政府官方公報當地時間星期三（2025年12月31日）發佈的總統令，自2026年1月2日起，對持普通護照的中華人民共和國公民實施免簽入境政策。
根據規定，在每180天內，免簽停留時間累計不超過90天，適用於旅遊和過境。
此前中國大陸公民去土耳其旅遊須申請電子簽證。中國大陸目前尚未開放對土耳其公民免簽，土耳其公民赴大陸仍需提前申請簽證。
據封面新聞報導，去哪裡旅遊數據顯示，截至1月1日上午10時，大陸飛往土耳其伊斯坦堡搜尋量較上月增加3.2倍，旅遊勝地安塔利亞漲1.3倍，土耳其第三大城市、愛琴海邊的伊茲密爾漲2倍以上。
