去年大陸內需低迷 電影票房少百億人民幣

據大陸國家電影局統計，大陸2025年電影總票房達518.32億（人民幣，單位下同，約新台幣2,325億），按年增長21.95%。不過此一表現不僅遠低於疫情前2019年的水準，甚至比疫後2023年549.15億的成績還低，電影票房的萎縮正是大陸市場內需低迷的縮影。

央視新聞報導，大陸國家電影局1日公布2025年電影市場成績單，其中，2025年電影票房為518.32億元，其中大陸國產電影票房為412.93億元，占比近8成。城市院線觀影人次為12.38億，較去年增長22.57%。報導形容，票房成績「數據亮眼」。

不過，與往年相比，2025年的票房數據明顯差於新冠疫情前的2019年，也弱於疫情解封後的2023年。大陸2019年的電影票房為642.66億元、觀影人次為17.27億；2023年的電影票房549.15億元、觀影人次為12.99億。

數據顯示，經歷新冠疫情，大陸電影市場的體量已從人民幣600億萎縮至500億。

大陸疫後經濟深陷內需低迷困境，大陸國家主席習近平日前明確指出，「總需求不足」是大陸當前經濟運行突出矛盾。從數據看，大陸去年11月消費者物價指數（CPI）僅年增0.7%，但已是21個月來新高。

而從單片表現看，大陸國產動畫電影「哪吒之魔童鬧海（哪吒2）」以超過154億元的超高票房成為2025年度冠軍，單片票房占全年的近3成。