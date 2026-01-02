迎中國新年 外國遊客數激增

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
迎新年，「成都 為你點亮」交子大道跨年活動吸引數萬群眾聚集。圖為民眾在天府雙塔下迎接2026新年。（中新社）
迎新年，「成都 為你點亮」交子大道跨年活動吸引數萬群眾聚集。圖為民眾在天府雙塔下迎接2026新年。（中新社）

大陸在線旅遊平台去哪兒1月1日發佈的數據顯示，2026年元旦，更多外國遊客選擇來中國迎新年。1月1日，中國入境遊機票預訂量同比增兩成，上海、北京、廣州穩居中國入境遊熱門城市前三位。 　　

除了上海、北京、廣州，1日中國入境遊熱門城市還包括成都、深圳、杭州、青島、瀋陽、南京、重慶。從機票預訂量同比增幅上看，1日海口和三亞是全國入境機票量增長最快的兩個城市，增幅分別超過3倍和5倍；昆明、寧波、鄭州、廈門、武漢、長春、廣州的增幅超過1倍。 　　

去哪兒平台統計，元旦當天，來華的熱門客源地包括越南、馬來西亞、澳大利亞、印度尼西亞、新加坡、美國等。機票預訂量增速最快的前十位客源地中，哈薩克、沙烏地阿拉伯、蒙古國、烏茲別克、波蘭、奧地利、阿拉伯聯合大公國（阿聯酋）、印度和卡達的同比增長超過1倍，西班牙同比增長近八成。

出境遊方面也迎來峰值。去哪兒數據顯示，選擇在2026年第一天出境的人數明顯高於2025年同期。1日，中國遊客飛往全球475個城市，入住境外821個城市的酒店。 　　

隨著航線擴容，中國出境遊更便利。平台數據顯示，福州—河內、三亞—胡志明等航線陸續開通，帶動1日中國赴越南的機票預訂量同比增1.6倍；新開的廣州—澳大利亞達爾文直飛航線，帶動飛往澳大利亞墨爾本的機票預訂量同比增四成。　

從中國出境遊目的地看，「四小時飛行圈」內目的地佔主流。1日，酒店入住量最高的前10個中國出境遊目的地包括：韓國、泰國、中國香港、馬來西亞、中國澳門、越南、新加坡、俄羅斯、美國、澳大利亞。

