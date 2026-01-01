快訊

誠品尖沙咀店今年第二季「結束10年營業」 香港書迷惋惜

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
於2015年正式進駐商業大樓星光行的誠品生活尖沙咀店，據消息指即將在2026年第二季結束10年的營運。圖／取自網路
於2015年進駐香港商業大樓星光行的誠品生活尖沙咀店，據消息指即將在2026年第2季結束10年的營運，並於同區另覓地方搬遷。不少香港書迷惋惜海景書店不再，更有不少網民感嘆作為香港地標的星光行將變得更為黯淡。

誠品官方向香港經濟日報證實結束營業消息，「香港誠品書店尖沙咀店將於2026年第2季於同區搬遷，請您密切留意我們誠品數位平台消息公布，謝謝支持香港誠品」。

誠品也隨後正式發出新聞表示尖沙咀店將結束10年營業，並會在進行結業前優惠，由1月2日至2月28日起，書店商品2件或以上88折。

誠品尖沙咀店於2015年開幕，佔地2層，結合書店、文創商品及咖啡空間，除了販售台灣原創品牌，也匯集了香港本地及跨國設計品牌，並擁有維多利亞港一線美景，成為不少讀者與遊客心中的文化地標。

誠品目前在香港有11間分店，分布在銅鑼灣、尖沙咀、太古、奧運、荃灣、九龍塘、屯門、啟德、大圍、尖東站、香港站，另設5間期間限定店。

香港 誠品 文創

誠品尖沙咀店今年第二季「結束10年營業」 香港書迷惋惜

