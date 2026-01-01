一拖再拖…陸女預約二女兒周歲照卻夭折 攝影店拒退費用稱「老大可以拍」

快訊

香港01／ 撰文／唐雪艷
大陸一名女士稱自己預約周歲照二女兒卻夭折，當地的一家兒童攝影店以「老大可以拍」為由，拒絕退回費用。示意圖／ingimage
12月30日，吉林省的耿女士在社交平台發文稱，自己的二寶「小腦腫瘤」夭折，當地的一家兒童攝影店以「老大可以拍」為由，拒絕退回此前約定拍攝二寶的1100元人民幣(約新台幣4934元)費用。耿女士直言聽到後很受刺激，難以接受。

31日，商家表示可以退回500元人民幣(約新台幣2243元)，前提是先刪，遭到了耿女士拒絕。律師稱，商家的條款無效應退款。

據《極目新聞》報導，2024年6月1日，耿女士生下二寶後在吉林市一家月子中心坐月子，一家名為「格林童話」的兒童攝影店上門免費為二寶拍攝了月子照，耿女士也額外購買了一套價值1100元人民幣的百天照加周歲照套冊。

拍照時間一拖再拖 二寶被診出「小腦腫瘤」離世

二寶滿一百天時，商家表示孩子剛滿百天抬頭不好看，晚些再約。又過了2個月，商家稱店面正在裝修，拍照時間一延再延。

2024年12月，耿女士的二寶被首都醫科大學附屬北京兒童醫院診斷出患有「小腦腫瘤」，「重危病人病情告知及病危通知書」顯示：二寶被診斷為顱內腫瘤，可能併發呼吸衰竭、心力衰竭、休克、腦功能障礙、瀰漫性血管內凝血、多臟器功能衰竭、心跳呼吸驟停等，危及生命。醫生明確告知，「病情危急，搶救希望不大」。2025年4月25日，二寶不幸離世。

商家拒退1100元人民幣攝影費 稱「大女兒可以拍」

耿女士因二寶離世心情不佳，忘記了預定的寶寶照一事。近日，在清理二寶遺物時，發現了這張收據，遂聯繫店家想要退款。對方表示，耿女士預訂的套組是活動套組，而且單據上寫明了訂完不退，還稱「你家孩子老大是可以拍的」。這樣的說辭讓耿女士無法接受：「我的小女兒都沒了，她還說這樣的話，我感到很受刺激」。

12月30日，耿女士和母親到吉林市市場監督管理局船營分局投訴，經過工作人員了解，該兒童攝影店所在地已由龍潭區搬遷至船營區，其營業執照也是兩家店各有一張。經工作人員協商，當天並未取得結果。

商家願退500元人民幣但要求刪文 律師：「攝影機構應退還費用」

12月31日上午，龍潭分局的工作人員打電話稱，該兒童攝影店老闆表示，願意退還500元人民幣，但前提是耿女士刪除網上的貼文，此要求遭到耿女士拒絕。

兒童攝影店的一名工作人員表示，目前門店正常營業，有關退款的事情老闆還在和耿女士協商，具體情況並不清楚。龍潭分局湘潭市場監管所工作人員表示，相關辦理情況屬於內部信息，不便透露。吉林市12315的接線人員透露，12月30日確實收到了與兒童攝影店有關的案件，目前正在受理中，受理單位為吉林市商務局，一般辦案時間為3到5個工作日。

河南澤槿律師事務所主任付建律師表示，孩子夭折導致拍攝合同的目的完全無法實現，合同已無繼續履行的可能，且該合同尚未履行，女子可主張解除合同並要求退款。

攝影機構的定完不退屬於「格式條款」，根據《民法典》第四百九十七條，提供格式條款一方免除自身主要責任、排除對方主要權利的，該條款無效。

攝影機構未對該條款進行合理提示說明，且該條款剝奪了消費者在合同目的無法實現時的退款權利，應認定為無效。另外，孩子夭折屬於不可抗力及特殊情事，從公平原則和公序良俗角度，攝影機構也應退還費用。

