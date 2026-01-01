中國多地跨年警察嚴陣以待 部分地方管制變冷清

快訊

中央社／ 台北1日電

中國多地取消了2025至2026年的跨年夜活動，部分地方如西安鐘樓實施管制，去年大批民眾聚集興奮倒數的場面，今年變得異常冷清。在南京、杭州等地有大批警力嚴陣以待，有商圈沒有任何慶祝活動，令民眾非常失望。

綜合社群平台X帳號「李老師不是你老師」等網路訊息及影片，西安此前已表示，去年大批民眾聚集倒數及放氣球的鐘樓，今年跨年不舉辦倒數或煙火活動，並由2025年12月31日下午5時起實施人流管制，「只出不進」。

昨晚西安鐘樓周圍非常冷清，有網友留言指，「西安鐘樓跨年成絕唱」。

遊客經常拍片打卡的青島嶗山區「石老人」一帶，同樣有不少警察在現場戒備，一些影片顯示部分街道非常冷清。

在杭州湖濱銀泰一個大型高級商圈，大批市民昨晚聚集在商圈準備迎接新一年。當新一年即將來臨時，民眾都在倒數及舉起相機拍攝；但倒數完後，商圈都沒有任何慶祝儀式。有網友留言，「真過份啊，等了兩個多小時，大屏幕都不開！幾萬人一起罵」。有網友嘲諷，「一個氣球都沒有」。

另有影片顯示，湖濱銀泰商圈一帶有不少警察巡邏，有網友表示，今年杭州湖濱跨年分流真「成功」，晚上9點多大批警察站在道路中間把人群分隔開，進去了的人都無法再向前行。

在南京熱門慶祝地點新街口同樣有大批民眾聚集，從影片可見，警察一度將孫中山銅像包圍，並有大批警察在對開的馬路上一字排開，禁止行人及車輛靠近銅像。不過，另有影片顯示，其後民眾能跑近孫中山銅像，圍繞銅像倒數過年。據中國媒體報導，有96萬人次在南京新街口跨年。

相關新聞

曾下跪、尋女19年未果 中國寧夏癌父2025最後一天抱憾病逝

電影「親愛的」原型之一、尋子多年的杜小華，在內蒙古包頭處理兒子小米奇走失案相關事宜後，於12月27日緊急趕往寧夏銀川，探...

無視警告牌…在破邊洲懸崖上打卡 廣州男墜落70米崖身亡

一名內地21歲青年於12月31日赴港遊玩，在西貢破邊洲懸崖景點打卡時，疑因失衡從約70米高崖直墜海面，獲救時已陷入昏迷，...

內蒙古機場職員為旅客擦拭行李箱 網評價兩極：暖心抑或擺拍？

大家平時出去旅遊，時不時會擔心行李箱在托運時被摔壞。近日，一段内蒙古機場工作人員在傳送帶認真擦拭行李箱的影片，在網絡走紅，有人覺得「好暖心，這波細節拉滿」，但也有人認為是「作秀」。

長期如廁滑手機…陸20歲女骨盆底肌如60歲 醫示警

中國浙江寧波一位20歲女生因肛門疼痛、便血鮮紅到醫院就診，檢查結果顯示，其骨盆底肌功能評分竟低於許多長者，原因則是該名女子如廁時長時間看手機。鄭州人民醫院張勝威醫生建議，一般排便時間在5分鐘內算正常，長者排便時間在10分鐘內。

中國漫記／共軍無人機隱身空拍101？不是雙尾蠍就是它

「正義使命-2025」軍演期間出現的台北101空拍影像，我國防部定調為中共認知戰，但也成為檢視解放軍無人機滲透能力的關鍵案例。拍攝距離、角度與穩定性，引發對雙尾蠍是否具備實質突破雷達偵搜能力的疑問，讓彩虹-7等高匿蹤平台被納入討論。國防部定調為中共認知戰，卻難以完全消弭技術層面的未解之處。這次行動究竟是在測試防空反應，還是同步試探心理防線？

跨年夜管控不變 上海以「迎新季」活動拉抬消費

辭舊迎新之際，大陸各地對跨年活動管控鬆緊不一。上海延續多年做法，今年跨年夜仍未開放大型倒數活動，並對重點區域實施嚴格人車...

