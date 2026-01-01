中國多地跨年警察嚴陣以待 部分地方管制變冷清

中國多地取消了2025至2026年的跨年夜活動，部分地方如西安鐘樓實施管制，去年大批民眾聚集興奮倒數的場面，今年變得異常冷清。在南京、杭州等地有大批警力嚴陣以待，有商圈沒有任何慶祝活動，令民眾非常失望。

綜合社群平台X帳號「李老師不是你老師」等網路訊息及影片，西安此前已表示，去年大批民眾聚集倒數及放氣球的鐘樓，今年跨年不舉辦倒數或煙火活動，並由2025年12月31日下午5時起實施人流管制，「只出不進」。

昨晚西安鐘樓周圍非常冷清，有網友留言指，「西安鐘樓跨年成絕唱」。

遊客經常拍片打卡的青島嶗山區「石老人」一帶，同樣有不少警察在現場戒備，一些影片顯示部分街道非常冷清。

在杭州湖濱銀泰一個大型高級商圈，大批市民昨晚聚集在商圈準備迎接新一年。當新一年即將來臨時，民眾都在倒數及舉起相機拍攝；但倒數完後，商圈都沒有任何慶祝儀式。有網友留言，「真過份啊，等了兩個多小時，大屏幕都不開！幾萬人一起罵」。有網友嘲諷，「一個氣球都沒有」。

另有影片顯示，湖濱銀泰商圈一帶有不少警察巡邏，有網友表示，今年杭州湖濱跨年分流真「成功」，晚上9點多大批警察站在道路中間把人群分隔開，進去了的人都無法再向前行。

在南京熱門慶祝地點新街口同樣有大批民眾聚集，從影片可見，警察一度將孫中山銅像包圍，並有大批警察在對開的馬路上一字排開，禁止行人及車輛靠近銅像。不過，另有影片顯示，其後民眾能跑近孫中山銅像，圍繞銅像倒數過年。據中國媒體報導，有96萬人次在南京新街口跨年。