快訊

故宮百年／傅斯年從美國買方搶回 「夨令方尊」大有來頭

台中跨年夜機車3貼遭貨車撞倒 2孫目睹阿嬤捲入車底身亡

戰績輝煌的「飛行棺材」 印度MiG-21服役62年光榮退役

聽新聞
0:00 / 0:00

內蒙古機場職員為旅客擦拭行李箱 網評價兩極：暖心抑或擺拍？

香港01／ 撰文：許靖雯
大家平時出去旅遊，時不時會擔心行李箱在托運時被摔壞。示意圖／ingimage
大家平時出去旅遊，時不時會擔心行李箱在托運時被摔壞。示意圖／ingimage

大家平時出去旅遊，時不時會擔心行李箱在托運時被摔壞。近日，一段内蒙古機場工作人員在傳送帶認真擦拭行李箱的影片，在網路走紅，有人覺得「好暖心，這波細節拉滿」，但也有人認為是「作秀」。

影片中可以看到，每件行李從傳送帶滑落時，都有專門的托盤裝著，先有一名機場工作人員負責接住，然後旁邊另一名工作職員接過後，再拿著抹布認真擦拭。不少網友看到，紛紛稱讚機場這一暖心舉動，還有人稱，去過國內外許多機場，很少見到如此細緻的服務。

然而，有網友質疑影片中的工作人員只擦拭了行李箱朝上的一面，有可能是刻意安排的「擺拍」行為。有網友發現，該機場是鄂爾多斯伊金霍洛國際機場。

《極目新聞》報導，鄂爾多斯伊金霍洛國際機場的工作人員回應稱，因為北方的沙塵暴灰塵多，運輸過程中可能弄髒，有時因為室內外溫差大，箱體也會有水汽，機場提供擦拭行李箱已經很長時間了，屬於機場的一項特色服務。

至於網友反映的「擦拭不夠全面」，機場工作職員解釋，第一圈行李箱較多，清潔工人忙不過來，因為行李箱躺著，只能快速地擦朝上的一面，第二圈如果乘客還沒有領取，會有一個立箱的過程，清潔工人就會擦拭行李箱的其他面。

機場職員在認真擦拭行李箱。（極目新聞）
機場職員在認真擦拭行李箱。（極目新聞）

延伸閱讀：

35歲港男離境遊日　行李藏胡椒噴霧涉違反《火器及彈藥條例》被捕

一周兩宗　62歲漢往美國行李藏伸縮棍　違反《航空保安條例》被捕

文章授權轉載自《香港01》

行李箱 機場

延伸閱讀

台東跨年／張惠妹出手太狂！湧10萬人次 警協助玖壹壹衝機場

桃機一航廈傳爆炸聲 旅客行動電源自燃起火未釀災

好市多行李箱又紅了！「30吋前開式」不到3500元 內行人提醒1關鍵

水湳中央公園跨年晚會 警維安升級「D＋1」行李箱、無人機是禁品

相關新聞

長期如廁滑手機…陸20歲女骨盆底肌如60歲 醫示警

中國浙江寧波一位20歲女生因肛門疼痛、便血鮮紅到醫院就診，檢查結果顯示，其骨盆底肌功能評分竟低於許多長者，原因則是該名女子如廁時長時間看手機。鄭州人民醫院張勝威醫生建議，一般排便時間在5分鐘內算正常，長者排便時間在10分鐘內。

內蒙古機場職員為旅客擦拭行李箱 網評價兩極：暖心抑或擺拍？

大家平時出去旅遊，時不時會擔心行李箱在托運時被摔壞。近日，一段内蒙古機場工作人員在傳送帶認真擦拭行李箱的影片，在網絡走紅，有人覺得「好暖心，這波細節拉滿」，但也有人認為是「作秀」。

中國漫記／共軍無人機隱身空拍101？不是雙尾蠍就是它

「正義使命-2025」軍演期間出現的台北101空拍影像，我國防部定調為中共認知戰，但也成為檢視解放軍無人機滲透能力的關鍵案例。拍攝距離、角度與穩定性，引發對雙尾蠍是否具備實質突破雷達偵搜能力的疑問，讓彩虹-7等高匿蹤平台被納入討論。國防部定調為中共認知戰，卻難以完全消弭技術層面的未解之處。這次行動究竟是在測試防空反應，還是同步試探心理防線？

跨年夜管控不變 上海以「迎新季」活動拉抬消費

辭舊迎新之際，大陸各地對跨年活動管控鬆緊不一。上海延續多年做法，今年跨年夜仍未開放大型倒數活動，並對重點區域實施嚴格人車...

宏福苑大火奪命…香港跨年取消煙火 中環燈光秀齊倒數

煙火一向是香港跨年慶祝活動的重頭戲，但今年卻沒有這樣的景象。在大埔宏福苑發生奪命大火慘劇後，香港決定取消跨年煙火，但會在...

以後快遞「飛」著送？ 揚州推物流新政：無人機投遞、景點幫寄行李

隨著科技發展，物流配送也將迎來變革。大陸江蘇省揚州市近日發布推動郵政業高品質發展的若干措施，明確提出明年起將拓展航空寄遞通道，並在城鄉配送末端試點「低空＋寄遞」服務。這意味著未來快遞可能直接「飛」到家門口，目標在2027年底前成功打造出1至2個實際應用場景，實現「飛送上門」的願景。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。