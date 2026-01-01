長期如廁滑手機…陸20歲女骨盆底肌如60歲 醫示警

快訊

香港01／ 撰文：唐雪艷
長期如廁滑手機，陸20歲女骨盆底肌如60歲。示意圖／ingimage
長期如廁滑手機，陸20歲女骨盆底肌如60歲。示意圖／ingimage

中國浙江寧波一位20歲女生因肛門疼痛、便血鮮紅到醫院就診，檢查結果顯示，其骨盆底肌功能評分竟低於許多長者，原因則是該名女子如廁時長時間看手機。鄭州人民醫院張勝威醫生建議，一般排便時間在5分鐘內算正常，長者排便時間在10分鐘內。

20歲女骨盆底肌功能評分低於許多長者

據陸媒《寧波晚報》消息，20歲的患者小玲（化名）近期排便時總感覺肛門疼痛，且感覺出血量較多，於是來到浙江省寧波市海曙區中醫醫院肛腸科就診。本以為只是痔瘡，沒想到檢查結果令人吃驚：肛門括約肌變得鬆弛，肛門關閉不全，腸液外滲破壞皮膚，排便時肛管皮膚就容易破裂，導致疼痛和出血。

小玲的骨盆底肌功能評估顯示，滿分100分，其評分僅為45.9分。「骨盆底肌評估分值在80分以上，說明骨盆底肌肉韌帶功能正常。而小玲這個水平低於很多長者。」肛腸科主任何紅艷詳細問診後得知，小玲有長期邊如廁邊玩手機的習慣，每次在馬桶上一坐就是二三十分鐘，嚴重損害骨盆底肌。

何紅艷解釋，骨盆底肌就像一張「吊床」，支撐著骨盆腔器官。長時間蹲坐馬桶，會使骨盆底持續承受壓力，導致骨盆底肌慢性損傷。骨盆底肌損傷後，肛門括約肌變得鬆弛，肛門關閉不全，腸液外溢，刺激肛周皮膚，使其質地變脆、延展性下降。這樣一來，排便時肛管皮膚就容易破裂，導致疼痛和出血。

目前，小玲已開始接受中藥坐浴、外用藥膏結合骨盆底肌康復的系統治療。何紅艷提醒，因長時間刷手機如廁導致骨盆底損傷的年輕患者，近年來明顯增加。

長期如廁玩手機會引發哪些風險？

鄭州人民醫院普通外七科（肛腸）主任張勝威提醒，長時間如廁玩手機，會引發多種風險。如誘發痔瘡，當長期保持排便姿勢，就會造成肛門充血，有研究證實，當蹲坑時間超過3分鐘，就可以導致直腸靜脈曲張淤血，從而誘發痔瘡；引起便秘：如廁時被手機吸引，必然會分散排便的注意力，容易導致便意遲緩，或者沒了便意，人為引起便秘。

根據中國科學技術協會公眾號「科普中國」介紹，坐著或蹲著排便時，血氧集中在下半身，如果排便時間過長，突然站起來時，腦部容易供血供氧不足，可能會出現體位性低血壓、一過性腦缺血，眼前出現暫時性發黑、眩暈，甚至暈倒、跌倒，導致骨折，嚴重時可能會有生命危險。

排便時間多長算正常？

張勝威醫生建議，一般排便時間在5分鐘內算正常，長者排便時間在10分鐘內。若排便不暢，平時要改善生活習慣，避免熬夜、過度勞累、暴飲暴食、養成良好的排便習慣。同時還要調整飲食，避免進食辛辣、刺激食物，多選擇易消化、富含膳食纖維的食物。

文章授權轉載自《香港01》

