快訊

高雄跨年夜槍響2人送醫 1男胸中彈命危 起因竟是放鞭炮

豪雨襲元旦又迎首波強烈冷氣團 吳德榮：下周強冷空氣 不排除升級寒流

城市安全優先 北京景區商圈分區跨年夯

中央社／ 北京31日電

2026進入倒數計時，在城市安全控管下，中國首都北京市的跨年活動以景區、商圈舉辦為主軸，如同分流跨年，民眾分區域自動聚集，官方則出動大批保安駐守與巡邏。

根據新京報，31日晚間，全北京市在重點景區、商圈舉辦跨年活動，比如東城區隆福寺舉行倒數計時、海淀區五棵松舉辦跨年派對演出；石景山區的首鋼園區也舉行倒數計時儀式。

中國國務院新聞辦公室今年組織境內外媒體前往居庸關長城參加「2026北京新年倒數計時活動」。現場設有古琴表演、茶藝表演、生肖展，在進入倒數進行時段將與北京朝陽區的藍色港灣、海淀區五棵松等7個文旅地點直播連線，一同倒數計時進入2026年。

在嚴格的城市治理下，北京沒有台灣人在跨年活動習以為常的煙火秀，取而代之的是燈光秀，以及大型鼓陣表演。

今晚，居庸關長城的城牆點起了燈，增加了節日氛圍與及煙火氣，遊客則成群拍照，高聲呼喊「新年快樂」。

北京市文旅局副局長孫健表示，居庸關長城是世界文化遺產，今年跨年活動歷史文化飽滿。同時，為了讓北京市民參與跨年倒數，增加儀式感與幸福感，在城市內啟動7個直播連線。

來自江蘇、在北京念大學的李姓學生對來長城跨年感到內心非常激動，認為這是一個非常難得的機會。她說，儘管是在很寒冷的夜晚跨年，但內心是十分熱情的，夜間的長城也很宏偉。

另一名在北京就讀大學的林同學表示，今年是第一次到外頭跨年，能夠在長城跨年覺得幸福感爆棚。

這次官方組織的居庸關長城跨年活動未對社會大眾開放，主要是大學組織學生參與，進入主會場還需經過層層安檢。

跨年 北京 長城

延伸閱讀

台鋼雄鷹 Wing Stars 啦啦隊登高雄跨年 熱舞嗨翻全場

新竹跨年維安規格升級 特勤警察持長槍機動巡邏

「愛你」共舞機器人　王心凌跨年戰役直接封神！

台東跨年／她是誰？激似天后張惠妹 起底是金鐘獎贏家

相關新聞

跨年夜管控不變 上海以「迎新季」活動拉抬消費

辭舊迎新之際，大陸各地對跨年活動管控鬆緊不一。上海延續多年做法，今年跨年夜仍未開放大型倒數活動，並對重點區域實施嚴格人車...

宏福苑大火奪命…香港跨年取消煙火 中環燈光秀齊倒數

煙火一向是香港跨年慶祝活動的重頭戲，但今年卻沒有這樣的景象。在大埔宏福苑發生奪命大火慘劇後，香港決定取消跨年煙火，但會在...

以後快遞「飛」著送？ 揚州推物流新政：無人機投遞、景點幫寄行李

隨著科技發展，物流配送也將迎來變革。大陸江蘇省揚州市近日發布推動郵政業高品質發展的若干措施，明確提出明年起將拓展航空寄遞通道，並在城鄉配送末端試點「低空＋寄遞」服務。這意味著未來快遞可能直接「飛」到家門口，目標在2027年底前成功打造出1至2個實際應用場景，實現「飛送上門」的願景。

元旦假期迎客流高峰 福建海事局：小三通發送旅客增長51.3%

元旦假期福建沿海將迎來水上客流高峰。福建海事局預計，2026年1月1日至3日，福建沿海將有143艘客船投入運營，將發送旅...

「每棟建築美得像藝術館」北京時尚地標 三里屯煥新亮相

臨近歲末，北京時尚地標三里屯太古里煥新亮相。全新的國際品牌庭院揭開面紗，眾多全球奢侈品牌的獨棟旗艦店陸續開業，全新藝術雕...

2025香港告別的身影／遙念蔡瀾、許紹雄、馮淬帆、方大同

2025年香港送走多位名人，包括「四大才子」之一的蔡瀾、實力派演員許紹雄、「六合彩之父」夏春秋、移居台灣的著名演員馮淬帆...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。