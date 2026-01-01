城市安全優先 北京景區商圈分區跨年夯

2026進入倒數計時，在城市安全控管下，中國首都北京市的跨年活動以景區、商圈舉辦為主軸，如同分流跨年，民眾分區域自動聚集，官方則出動大批保安駐守與巡邏。

根據新京報，31日晚間，全北京市在重點景區、商圈舉辦跨年活動，比如東城區隆福寺舉行倒數計時、海淀區五棵松舉辦跨年派對演出；石景山區的首鋼園區也舉行倒數計時儀式。

中國國務院新聞辦公室今年組織境內外媒體前往居庸關長城參加「2026北京新年倒數計時活動」。現場設有古琴表演、茶藝表演、生肖展，在進入倒數進行時段將與北京朝陽區的藍色港灣、海淀區五棵松等7個文旅地點直播連線，一同倒數計時進入2026年。

在嚴格的城市治理下，北京沒有台灣人在跨年活動習以為常的煙火秀，取而代之的是燈光秀，以及大型鼓陣表演。

今晚，居庸關長城的城牆點起了燈，增加了節日氛圍與及煙火氣，遊客則成群拍照，高聲呼喊「新年快樂」。

北京市文旅局副局長孫健表示，居庸關長城是世界文化遺產，今年跨年活動歷史文化飽滿。同時，為了讓北京市民參與跨年倒數，增加儀式感與幸福感，在城市內啟動7個直播連線。

來自江蘇、在北京念大學的李姓學生對來長城跨年感到內心非常激動，認為這是一個非常難得的機會。她說，儘管是在很寒冷的夜晚跨年，但內心是十分熱情的，夜間的長城也很宏偉。

另一名在北京就讀大學的林同學表示，今年是第一次到外頭跨年，能夠在長城跨年覺得幸福感爆棚。

這次官方組織的居庸關長城跨年活動未對社會大眾開放，主要是大學組織學生參與，進入主會場還需經過層層安檢。