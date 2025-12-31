陸對進口牛肉 配額外加關稅55%

大陸商務部昨日對進口牛肉實施保障措施的裁定，決定以「國別配額及配額外加徵關稅」的形式對進口牛肉採取保障措施，對規定數量之外的進口牛肉在現行適用關稅稅率的基礎上加徵百分之五十五關稅，主要影響國家為巴西、阿根廷、烏拉圭、紐澳與美國。

大陸商務部經過一年對進口牛肉進行保障措施立案調查後，據公告，調查機關裁定，進口牛肉數量增加，大陸產業受到嚴重損害，且進口產品數量增加與嚴重損害之間存在因果關係。大陸商務部根據調查結果，決定以「國別配額及配額外加徵關稅」的形式對進口牛肉採取保障措施。保障措施實施期限為三年，自今日起實施。

大陸國務院關稅稅則委員會根據商務部的建議作出決定，對規定數量之外的進口牛肉在現行適用關稅稅率的基礎上加徵百分之五十五關稅。配額數量列舉的國家依照數量分別是巴西、阿根廷、烏拉圭、紐西蘭、澳洲、美國，以及其他國家和地區，加總為兩百餘萬噸。其中在第一年，巴西的配額數量為一一○點六萬噸、紐西蘭廿點六萬噸、美國為十六點四萬噸。

公告特別指出，保障措施實施期間，「中澳自由貿易協定」中規定的牛肉特殊保障措施暫停實施；而對於原產於發展中國家或地區的產品，若進口比率不超過百分之三，且這些國家與地區進口份額總計不超過百分之九，則不適用保障措施，這些國家主要集中在亞非拉美地區。

據中新社，中國畜牧業協會副秘書長劉強德介紹，二○二四年大陸牛肉進口較二○一九年增幅達到百分之七十三點二，且進口價格顯著低於大陸市場價格，對大陸肉牛產業造成嚴重衝擊。影響已從養殖環節蔓延至上游飼草料供應及下游屠宰加工全產業鏈。劉強德認為，盡快實施保障措施能合理調控進口規模和節奏，有利於穩定產業預期，為大陸相關產業贏得調整機會。