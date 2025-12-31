跨年夜管控不變 上海以「迎新季」活動拉抬消費

辭舊迎新之際，大陸各地對跨年活動管控鬆緊不一。上海延續多年做法，今年跨年夜仍未開放大型倒數活動，並對重點區域實施嚴格人車管制。不過，在跨年夜「不鬆綁」的同時，上海選擇以更長時間軸刺激消費。上海近日宣布，至2026年3月3日，啟動橫跨元旦、農曆春節與元宵節的「跨年迎新季」文旅商體展聯動活動，試圖藉由活動與政策組合，延續歲末至年後的消費動能。

據上海市委機關報《解放日報》，上海市30日表示，「跨年迎新季」元旦期間將推出300餘項特色活動，包括文藝演出132場、演唱會13場，以及134項文博與美術展覽；農曆春節長假則規畫近400項活動，涵蓋120餘場文藝演出、多場演唱會與近60場大型展覽，另有19場全國級以上體育賽事。

報導並指出，12月31日跨年夜，寶山濱江將舉行無人機與煙火秀，滴水湖畔煙火免費開放，迪士尼樂園推出「奇幻飛雪時光」，徐匯濱江呈現水上江景與陸上冰場聯動場景。全市11個區規畫16項路跑活動，9個區、20餘個古鎮推出結合非遺、民俗與國風元素的年節活動。不過，值得注意的是，前述這些跨年夜煙火幾乎位在上海的郊區。

在促消費，為配合大陸商務部的「購在中國」暨新春消費季活動要求，上海啟動跨年迎新消費季，時間將至2026年3月初止，重點商圈、商業街區、企業與電商平台將推出百餘場促消費活動，涵蓋商圈主題活動、美食推廣、以舊換新、入境消費、年貨採購與夜間經濟等領域。

此外，上海多個商圈與商業街區12月31日晚上將延長營業時間。南京路沿線多家商場與老字號營業至次日凌晨；楊浦區合生匯、萬達及百聯又一城延時營業；西岸夢中心、第一八佰伴、百聯青浦奧萊及虹橋前灣印象城MEGA等地亦規畫跨年活動。另，陸家嘴、南京西路、南京東路、徐家匯、五角場等12個重點商圈，元旦與春節期間將投入資金發放零售與餐飲消費券，2026年春節期間也將規畫發票抽獎促消費措施。

事實上，上觀新聞在12月初曾提到，「2024年，上海消費數據一度承受較大壓力。2025年新年伊始，提振消費成為經濟發展首要任務」，並稱對上海這樣人口並不明顯占優、消費基數已極為龐大的城市，這並非個可輕鬆解答的命題。

不過，上海官方12月16日公布11月社會消費品零售總額數據顯示，儘管當月年增幅較上月回落，但累計年增長仍保持增長趨勢，1至11月實現消費品零售總額為人民幣1兆5,212.93億元（下同），年增5%。然而，值得注意的是，上海餐飲收入同期為1,770.71億元，下降2.0%，而單11月單月上海餐飲收入為153.59億元，年減0.5%。