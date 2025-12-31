聽新聞
宏福苑大火奪命…香港跨年取消煙火 中環燈光秀齊倒數
煙火一向是香港跨年慶祝活動的重頭戲，但今年卻沒有這樣的景象。在大埔宏福苑發生奪命大火慘劇後，香港決定取消跨年煙火，但會在中環舉辦演唱會及燈光秀。
美聯社報導，在11月發生在香港大埔宏福苑至少造成161人喪生的大火後，香港今年將在沒有維多利亞港上空絢爛煙火的情況下迎接2026年。
香港旅遊發展局將改於今天晚間，在中環舉辦音樂表演，邀請輕搖滾組合Air Supply及其他歌手登台。
中環同時也是著名夜生活區蘭桂坊的所在地。8座地標建築外牆將變身為巨型倒數時鐘，午夜時分展演3分鐘的燈光秀。
煙火長久以來是香港新年、農曆新年及國慶慶祝活動的重要部分。通常這些煙火秀會在香港舉世聞名、高樓林立的天際線前綻放，吸引數十萬名包括大批觀光客在內的群眾湧向海濱長廊兩側觀賞。
香港文化體育及旅遊局長羅淑佩昨天坦言，取消煙火秀確實會對部分飯店與餐廳業者造成影響。
這起自1948年以來最嚴重的火災，11月下旬發生在新界北部大埔區的宏福苑，在香港約百年大火史上，死亡人數排名第2高。
