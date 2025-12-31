香港取消跨年煙火代之以跨年倒數 中環傍晚遊客增多

快訊

聯合報／ 香港特派員李春／即時報導
香港今年取消除夕（12月31日）煙花匯演，改在中環遮打道舉行除夕倒數活動。圖為2024年12月31日晚間，香港市民和旅客在中環海濱感受跨年氣氛，迎接2025年的到來。中新社
香港今年取消除夕（12月31日）煙花匯演，改在中環遮打道舉行除夕倒數活動。圖為2024年12月31日晚間，香港市民和旅客在中環海濱感受跨年氣氛，迎接2025年的到來。中新社

香港今年取消除夕（12月31日）煙花匯演，改在中環遮打道舉行除夕倒數活動，中環一帶下午開始有遊人聚集，附近的酒吧和食肆有近九成訂位。

由香港旅遊發展局舉辦的除夕倒數，主要節目是三分鐘光影表演，以迎接新年來臨。在香港島的中環，不少人下午已提早去到遮打道等候，有人帶備露營椅、摺椅等。有香港人說，過往的除夕均會到尖沙咀海傍觀賞煙花，今年首次在中環倒數，活動亦有歌手表演，相信氣氛不錯，但仍較煙花匯演「差些」。亦有今晚參與表演歌手的粉絲，提早到皇后像廣場花園等候，指是要支持偶像，而非倒數。

今年除夕取消煙花匯演，改在中環遮打道舉行音樂光影表演，附近的酒吧和食肆獲益。酒吧街蘭桂坊，有舉辦倒數派對的食肆及酒吧訂座率達八至九成，相信旅發局於中環舉行的倒數活動亦有助帶動生意，酒吧東主相信晚上氣氛熱鬧。

香港旅遊促進會總幹事崔定邦說，音樂光影表演對旅客有足夠號召力，並預料絕大部分酒店最終爆滿。相信在中環舉行光影倒數活動有足夠號召力，估計不少大陸旅客會由黃昏時段起到香港。雖然煙花匯演取消對尖東一帶酒店的生意或多或少有些影響，惟港九一帶酒店房價仍比平常稍高，反映不少旅客打算過夜， 相信絕大部分酒店最終會爆滿。

蘭桂坊協會總監張素媚說，大部分蘭桂坊酒吧都有舉行跨年派對，不同食肆酒吧都有推出特別活動及優惠，如日式放題套餐、參與遊戲有機會贏取機票、透過互動遊戲贈送香檳及美食券等，將可為顧客帶來不同體驗。今年跨年倒數活動移師中環遮打道行人專用區舉行，張素媚預料不少市民及旅客會在倒數活動後往蘭桂坊消遣。

香港 除夕 酒店

