快訊

影／彰化員林郵局孕婦急產 人牆助消防員大廳接生溫馨畫面曝光

「正義使命-2025」圍台軍演結束 解放軍：對台獨分裂勢力嚴重警告

中共「正義使命-2025」圍台軍演落幕 解放軍：堅決挫敗台獨分裂

聽新聞
0:00 / 0:00

元旦假期迎客流高峰 福建海事局：小三通發送旅客增長51.3%

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
旅客搭乘金門小三通航線往返兩岸。聯合報系資料照／記者余承翰攝影
旅客搭乘金門小三通航線往返兩岸。聯合報系資料照／記者余承翰攝影

元旦假期福建沿海將迎來水上客流高峰。福建海事局預計，2026年1月1日至3日，福建沿海將有143艘客船投入運營，將發送旅客38.65萬人次，比去年同期增長51.4%。其中，兩岸小三通客運航線有15艘客船投入運營，將發航108班次，發送旅客2.15萬人次，比去年同期增長51.3%。

澎湃新聞報導，為保障水路運輸安全，福建海事局開展水上交通安全重大風險隱患排查整治專項行動，對重大危險源實施提級管控，對客運船舶、危險品運輸船舶、水上交通重大隱患風險等強化監管措施。

假期期間，福建海事部門將通過隨船檢查、碼頭值守、智能體預警等方式，加強對小三通、大客流、水上夜遊、海島游等航線的安全保障。同時，提前做好客流預測，通過適時增加客船運力、引導乘客分段分流出行等方式，保障客流高峰時旅客出行暢通有序。

福建海事部門還將加強惡劣天氣主動防禦管控，適時對客渡船採取禁限航措施，防範險情事故發生。

福建 小三通

延伸閱讀

小三通全面回溫　2025年金廈泉往返人次破184萬、重返疫前

破紀錄！聖得福建設10天整合內湖江南街700坪都更案 關鍵在這

共軍明環台軍演！航港局採取4大措施 我國各商港船舶進出不受影響

福建艦超近視角 電磁彈射瞬間爆發 艦載機「0幀」急停

相關新聞

大陸男星胡歌 擔任上海市反詐宣傳大使

大陸知名男演員胡歌30日獲邀擔任「上海市反詐宣傳形象大使」。當天，上海市「反電信網絡詐騙中心」上線反詐App「803反詐...

以後快遞「飛」著送？ 揚州推物流新政：無人機投遞、景點幫寄行李

隨著科技發展，物流配送也將迎來變革。大陸江蘇省揚州市近日發布推動郵政業高品質發展的若干措施，明確提出明年起將拓展航空寄遞通道，並在城鄉配送末端試點「低空＋寄遞」服務。這意味著未來快遞可能直接「飛」到家門口，目標在2027年底前成功打造出1至2個實際應用場景，實現「飛送上門」的願景。

元旦假期迎客流高峰 福建海事局：小三通發送旅客增長51.3%

元旦假期福建沿海將迎來水上客流高峰。福建海事局預計，2026年1月1日至3日，福建沿海將有143艘客船投入運營，將發送旅...

「每棟建築美得像藝術館」北京時尚地標 三里屯煥新亮相

臨近歲末，北京時尚地標三里屯太古里煥新亮相。全新的國際品牌庭院揭開面紗，眾多全球奢侈品牌的獨棟旗艦店陸續開業，全新藝術雕...

2025香港告別的身影／遙念蔡瀾、許紹雄、馮淬帆、方大同

2025年香港送走多位名人，包括「四大才子」之一的蔡瀾、實力派演員許紹雄、「六合彩之父」夏春秋、移居台灣的著名演員馮淬帆...

2025年中國離別的身影／耿寶昌 高風亮節 古瓷鑑定第一人

2025年，中國文娛界痛失多位人才。「人間國寶」耿寶昌斯人已遠，高風亮節的事跡不滅。相聲大師楊少華、「國民媳婦」朱媛媛、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。