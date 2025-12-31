元旦假期迎客流高峰 福建海事局：小三通發送旅客增長51.3%

隨著科技發展，物流配送也將迎來變革。大陸江蘇省揚州市近日發布推動郵政業高品質發展的若干措施，明確提出明年起將拓展航空寄遞通道，並在城鄉配送末端試點「低空＋寄遞」服務。這意味著未來快遞可能直接「飛」到家門口，目標在2027年底前成功打造出1至2個實際應用場景，實現「飛送上門」的願景。

2025-12-31 18:10