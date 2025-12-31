聽新聞
元旦假期迎客流高峰 福建海事局：小三通發送旅客增長51.3%
元旦假期福建沿海將迎來水上客流高峰。福建海事局預計，2026年1月1日至3日，福建沿海將有143艘客船投入運營，將發送旅客38.65萬人次，比去年同期增長51.4%。其中，兩岸小三通客運航線有15艘客船投入運營，將發航108班次，發送旅客2.15萬人次，比去年同期增長51.3%。
澎湃新聞報導，為保障水路運輸安全，福建海事局開展水上交通安全重大風險隱患排查整治專項行動，對重大危險源實施提級管控，對客運船舶、危險品運輸船舶、水上交通重大隱患風險等強化監管措施。
假期期間，福建海事部門將通過隨船檢查、碼頭值守、智能體預警等方式，加強對小三通、大客流、水上夜遊、海島游等航線的安全保障。同時，提前做好客流預測，通過適時增加客船運力、引導乘客分段分流出行等方式，保障客流高峰時旅客出行暢通有序。
福建海事部門還將加強惡劣天氣主動防禦管控，適時對客渡船採取禁限航措施，防範險情事故發生。
