以後快遞「飛」著送？ 揚州推物流新政：無人機投遞、景點幫寄行李

隨著科技發展，物流配送也將迎來變革。大陸江蘇省揚州市近日發布推動郵政業高品質發展的若干措施，明確提出明年起將拓展航空寄遞通道，並在城鄉配送末端試點「低空＋寄遞」服務。這意味著未來快遞可能直接「飛」到家門口，目標在2027年底前成功打造出1至2個實際應用場景，實現「飛送上門」的願景。

根據「新華網」報導，揚州市設下目標，計畫在2027年建構起覆蓋城鄉、安全高效且綠色低碳的現代化寄遞服務體系。在樞紐建設方面，將聚焦位於該市「北大門」寶應縣涇河鎮的「快遞友好小鎮」，將其升級為輻射江蘇、安徽部分地區的跨省區域樞紐，並吸引包裝、智能分揀設備等關聯製造企業聚集。同時，依託公路、鐵路、水運及航空資源，打造「1＋N」快遞樞紐格局，並爭取在2027年底前，再促成一家國內領先的物流企業設立區域分撥中心。

最受矚目的「低空經濟」應用方面，揚州將善用揚泰機場的區位優勢，支持郵政、順豐等主要快遞企業在空港新城布局物流基地與倉儲轉運中心。透過深化機場合作，推行郵件「前置安檢」模式，並依託揚州低空飛行服務中心，在城鄉末端配送、應急物資運送等場景，試點無人機投遞模式。

此外，新措施也強調物流與農、工、商、旅的深度融合。包括支持農企與快遞業合作投入冷鏈設施；針對醫藥、半導體、汽車零件等高附加價值製造業，提供入廠物流等嵌入式服務以降低成本。在旅遊方面，將推廣「輕鬆遊」行李寄遞服務，在交通樞紐與熱門景點布局服務網點，讓遊客能兩手空空輕鬆逛揚州。

為解決「最後一哩路」的投遞難題，揚州將在新建住宅與老舊小區改造中，同步規劃建設智能信包箱，並推動無人駕駛裝備配送，完善相關路權保障。同時，當局也祭出暖心措施關懷快遞從業人員，將符合條件的一線人員納入住房保障體系，並將其納入勞模評選範圍，提升行業歸屬感。