北京時尚地標 三里屯煥新亮相

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
國際知名品牌在三里屯太古里開設旗艦店，建築造型極具時尚感。本報北京傳真
國際知名品牌在三里屯太古里開設旗艦店，建築造型極具時尚感。本報北京傳真

臨近歲末，北京時尚地標三里屯太古里煥新亮相。全新的國際品牌庭院揭開面紗，眾多全球奢侈品牌的獨棟旗艦店陸續開業，全新藝術雕塑也亮相街區，帶領消費者通過漫步體驗的方式，領略時尚地標的煥新衍變。

「這些建築美得像藝術館！」三里屯太古里北區廣場上，攝影愛好者正對著新亮相的建築拍個不停：迪奧木質與玻璃元素相碰撞的外牆充滿流動感，路易威登獨棟建築在陽光映照下如同水晶宮殿，蒂芙尼的外觀呈現浪漫藍色，遠看如同藍寶石，獨特設計為商業街區增添了藝術氛圍。

據了解，這些建築都出自建築大師之手。北京迪奧之家由法國建築大師克利斯蒂安·德·波特贊姆巴克設計，北京路易威登之家由現代建築設計大師青木淳操刀，蒂芙尼旗艦店由國際知名的MVRDV建築事務所與美國著名設計師彼得·馬里諾共同設計。這些旗艦店均打破了傳統零售空間的概念，將品牌的歷史文化融入空間敘事，同時還引入了更多體驗業態。

除了國際大牌旗艦店，三里屯太古里北區也有更多生活方式品牌亮相。老鼎豐旗下融合菜品牌FENG FULL開設全大陸首店；古法粵菜品牌三清潭推出升級概念店「潭月」；上海人氣泰餐OROR by Fine入駐。在三里屯太古里南區，韓國潮牌Ader Error與韓國香氛美妝品牌Tamburins華北地區首店即將亮相。

街區迎來煥新之際，國際知名藝術家Jaime Hayon為三里屯太古里設計打造的藝術雕塑「Travel Angel」亮相街區多個角落。這些雕塑以青花瓷色調的東方美學為設計靈感，期待各路潮人探索打卡。

