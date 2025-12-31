快訊

人生列車到終站 2025與我們告別的身影

野生馬麝 3995公尺神台入鏡

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
野生馬麝罕見「現身」。 本報德陽傳真
野生馬麝罕見「現身」。 本報德陽傳真

近日，在位於四川省德陽市的大陸大熊貓國家公園什邡片區，工作人員通過紅外相機監測系統，在海拔3995米的「神台」區域首次捕捉到大陸國家一級重點保護野生動物麝的清晰影像，填補了當地馬麝實體影像記錄的空白。

監測畫面顯示，一隻體型矯健、灰褐色皮毛綴著細碎斑紋的馬麝，在晨霧彌漫的流石灘上漫步，直立的耳廓如雷達般靈敏轉動，黑亮的眼眸警惕掃視四周，鼻尖輕嗅著空氣裡的氣息，確認安全後，四肢穩健地踏過礫石，向深處走去。

馬麝作為「世界自然保護聯盟紅色名錄」中的瀕危（EN）物種，因麝香的經濟價值曾遭大量盜獵，野外種群一度瀕臨滅絕。此次在什邡片區首次拍到它的影像，背後承載著多重生態意義。據悉，馬麝僅棲息於人類干擾極少的高海拔原生態環境，此次現身印證了什邡片區森林生態系統的健康完整性，也反映出當地反盜獵排查與棲息地修復工作的成效。

大陸大熊貓國家公園什邡管理總站工程師曾祥波說，馬麝性情怯弱、行蹤詭祕，被稱為「高山隱士」，對棲息地的完整性和人為干擾程度要求極高。此次能拍到活體影像，比之前發現糞便、足跡等間接證據更具科研價值，說明這片區域已形成適宜馬麝生存的完整生態鏈。

延伸閱讀

鏡頭下的台灣寶藏 台江國家公園3場次攝影講座明年1月起登場

「鑽爆」閃瞎眼 C羅用四張圖告別2025 全鑽PP表和30克拉婚戒同入鏡

動物園也有黃牛？旅日熊貓1月返陸民眾不捨 預約門票「炒到2000元」

野生東北虎母帶5幼崽罕見亮相 全球首次「六虎同框」

相關新聞

野生馬麝 3995公尺神台入鏡

近日，在位於四川省德陽市的大陸大熊貓國家公園什邡片區，工作人員通過紅外相機監測系統，在海拔3995米的「神台」區域首次捕...

北京時尚地標 三里屯煥新亮相

臨近歲末，北京時尚地標三里屯太古里煥新亮相。全新的國際品牌庭院揭開面紗，眾多全球奢侈品牌的獨棟旗艦店陸續開業，全新藝術雕...

送餐遭阻攔「不能騎車」 湖南、四川外送員屢被歧視…相繼聚眾不滿抗議

中國繼湖南長沙22至23日發生外送員大規模聚集徹夜抗議事件後，四川自貢29日晚間也發生上百名外送員聚集抗議事件，兩起事件...

估值380萬 「黃河畫家」巨幅畫作被潑墨 這原因不追查

近期，著名「黃河畫家」徐惠君在社交媒體發布視頻稱，他的巨幅畫作「黃河在咆哮」左下角位置不知道被誰不小心潑了墨。對此，徐惠...

男遊雲南為拍照 搖樹致國家一級保護動物懶猴墜落

有網友28日在社交平台發布視頻稱，一名遊客在雲南西雙版納野象谷景區，為讓妻子與樹上休息的懶猴合影，竟搖晃樹枝將這只保護動...

5400元暴跌至500元 Labubu二手價傳崩盤 黃牛恐慌拋售

曾經「一娃難求」的Labubu價格再傳崩盤？近日，廣州日報旗下媒體「南風窗」報導，去年有黃牛靠倒賣泡泡瑪特盲盒一天淨賺2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。