送餐遭阻攔「不能騎車」 湖南、四川外送員屢被歧視…相繼聚眾不滿抗議

中央社／ 台北30日電
中國繼湖南長沙22至23日發生外送員大規模聚集徹夜抗議事件後，四川自貢29日晚間也發生上百名外送員聚集抗議事件，兩起事件都是外送員送餐分別遭社區及商場阻攔，要求不得騎車進入，被外送員認為遭到歧視，引發不滿而迅速聚集。外送員。圖／AI生成
中國繼湖南長沙22至23日發生外送員大規模聚集徹夜抗議事件後，四川自貢29日晚間也發生上百名外送員聚集抗議事件，兩起事件都是外送員送餐分別遭社區及商場阻攔，要求不得騎車進入，被外送員認為遭到歧視，引發不滿而迅速聚集。

綜合中國網路訊息及網友反映，位在四川省自貢市中心的華商國際城，近日以便於管理為由，在商場周邊所有人行道及慢車道加裝圍欄，導致外送員無法騎乘電動機車前往商場送餐，讓大量外送訂單無法按時送達，出現集中延遲，影響外送員的送餐進度，甚至因此被扣錢。

有網友表示，外送員若把車騎到汽車行駛的機動車道送餐，又面臨被交警認定為違規行駛，進而被罰款扣分的風險，進退兩難。在此情況下，近日累積不少怨氣的當地外送員與商場管理人員發生爭執，眾多外送員聞訊紛紛騎車趕往現場。

據民眾目測，聚集的外送員達上百人，使商場附近道路出現堵塞，也引來不少路人及商場內的消費者關切，其中不但有部分外送員站在電動機車上抗議，更有多名外送員動手把商場設置的圍欄拆除。

在此之前，長沙「合能璞麗小區」要求外送員只能推車或步行進入小區送餐，卻開放住戶騎電動機車進出，引發當地外送員不滿。

22日白天，1名外送員與小區保全人員發生衝突，另1名當地居民加入指責外送員，瞬即引發數百名外送員前往小區門口抗議並封路，眾多外送員更與到場的員警玩起你追我趕，還騎著電動機車在小區外的馬路上一起轉圈，引起全場喝采。但在優勢警力介入下，事件直到23日上午才告平息。

外送員 電動機車 人行道

