不是沒錢吃飯！OL取餐區「免費自取」外送餐點 理由曝光警傻眼

聯合新聞網／ 綜合報導
大陸北京一名趙姓女子，多次到辦公大樓外的取餐區竊取外送餐點，落網後，自曝犯案動機是因為自己不會做飯。圖／AI生成
大陸北京一名趙姓女子，多次到辦公大樓外的取餐區竊取外送餐點，落網後，自曝犯案動機是因為自己不會做飯。圖／AI生成

中國大陸北京市朝陽區近日發生多起外送餐點遭竊案件，引發周邊上班族與居民不滿。警方接獲報案後展開調查，透過調閱監視器畫面，鎖定一名頻繁出現在辦公大樓取餐區的女子，最終將其查獲到案，女子自曝偷取餐點是因為「不會做飯」。

根據「光明網」報導，竊嫌為一名年約50歲的趙姓女子，具大學學歷，曾任職外商公司，目前從事自媒體相關工作，收入穩定，平時獨自居住在北京市北三環一帶的兩房住宅。

警方調查發現，趙某經常出現在辦公大樓的外送取餐區，趁現場無人注意時，隨手拿走他人外送餐點。起初行為顯得猶豫，但隨著次數增加，動作愈發熟練，甚至一次取走兩份餐點後離開。遺失餐點的民眾氣憤報案，最後調閱監視器畫面，循線逮人。

警方指出，趙某並非因經濟困難而犯案，而是出於貪小便宜的心理，將外送取餐區誤當成「可免費自取」的地方。落網時還辯稱因自己「不會做飯」，才會拿取他人外送，未意識到行為已觸法。目前因涉嫌竊盜遭警方依法採取刑事強制措施。

