陸女穿短裙搭地鐵…男童兩次蹲地「180度扭頭」偷窺 網怒斥：家長人呢？

香港01／ 撰文／布萊恩
網絡近日瘋傳影片，地鐵月台有1名穿着超短裙、性感女生正在排隊等上車，旁邊1名小男童竟當場蹲下「180度扭頭」疑似「偷窺」裙底。（Threads@ss728591725）
網絡近日瘋傳影片，地鐵月台有1名穿着超短裙、性感女生正在排隊等上車，旁邊1名小男童竟當場蹲下「180度扭頭」疑似「偷窺」裙底。（Threads@ss728591725）

小孩教育須從小做起。香港網絡近日瘋傳影片，見到地鐵月台有1名穿着超短裙、性感女生正在排隊等上車，旁邊有1名小男童疑被「風光」吸引，竟當場蹲下「180度扭頭」疑似「偷窺」裙底。男童望完站起後，似乎「意猶未盡」，影片最後他竟再次蹲下「扭頭」疑似「偷窺」裙底，更以蹲下姿勢前行靠近女生，畫面令人咋舌。

影片引起網友嘩然，「家長人勒？怎麼沒有人制止他啊」、「噁男從小養成」、「好誇張唷！沒教養耶！」，又認為必須認真處理，「這麼小再不改正以後很可怕」、「好恐怖，長大就……」。不過從影片地鐵站環境，以及標示使用簡體字估計，事發地點在大陸，並非香港。

這也「偷窺」得太誇張了吧！這段「地鐵小男童疑偷窺裙底」影片近日於Threads、Facebook及「X（前稱Twitter）」流傳，上傳者留言「試圖探索來時路，感覺小孩哥有點想家了」。

地鐵女生穿超短裙排隊 男童疑蹲地扭頭偷窺裙底

影片長39秒，見到地鐵月台有1名穿大露肩黑色上衣、白色超短裙女生在排隊等上車，附近1名戴口罩的小男童呆呆望着女生下半身方向，疑似被女生吸引。男童隨後更蹲下「180度扭頭」往上，疑似偷窺女生「裙底」。

後續更誇張

男童望完站起後，踏步往前想走近女生，但又收回腳步，似乎內心正在「糾結」。不過最後似乎被「好奇心」戰勝，男童再次蹲下「180度扭頭」疑似偷窺「裙底」，這次他更以蹲下扭頭姿勢走近女生，待列車到站才站起來。而女生全程低頭滑手機，似乎未有察覺男童舉動。

網友批離譜：這麼小再不改正以後很可怕

網友看過影片震驚，有人笑言「是視力不好的小孩」，亦有大批網友批評離譜，「家長人勒？怎麼沒有人制止他啊」、「我也被腦麻這樣看過，有夠不舒服」、「噁男從小養成」、「是我當場吼下去，讓他爸媽丟臉！」、「也不阻攔是怎樣」、「好誇張唷！沒教養耶！」。

也有網友認為應該認真處理，「好恐怖，長大就……」、「他還小，千萬別放過他」、「這麼小再不改正以後很可怕」、「小小就偷窺不好好教育大了就是一個變態」。

鐵路月台活春宮！男女中學生激戰1分鐘 女方仙氣正臉曝光成焦點

豐滿女上身這樣穿乘港鐵 後方大媽舉動反成焦點…揭驚人身份

文章授權轉載自《香港01》

性騷擾 地鐵

