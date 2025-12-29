71歲成龍自曝已製成「告別的歌」 將在去世當天發布

12月28日，電影《過家家》首映禮上，港星成龍透露找團隊製作了一首歌，這首歌目前不會發出去，將在他離世那天發布。

成龍坦言，自己送別了太多親人和朋友，清楚知道「人終有一死，人終會老去」，指出現在自己的微博帳號全部都是「送別」。目前自己的心態就是，「想說的話就要說，想做的事馬上做，不再去想未知的事」。

此前，成龍白髮狀態引熱議，不少大陸網友表示：印象裡他一直是4、50歲的樣子。

71歲的成龍公開回應外界對其衰老的關切：「謝謝你們還記得我幾十年前的樣子。人吶，都會老的……能慢慢變老是我的幸運。」

成龍1954年4月7日出生於香港，1971年，以龍虎武師身分進入演藝圈，代表作有《醉拳》《A計畫》《警察故事》《尖峰時刻》《尖峰時刻II》《新警察故事》《神話》等。出道63年，成龍曾說只要還能打，希望每年都有一部戲給粉絲。