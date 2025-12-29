聽新聞
0:00 / 0:00
71歲成龍自曝已製成「告別的歌」 將在去世當天發布
12月28日，電影《過家家》首映禮上，港星成龍透露找團隊製作了一首歌，這首歌目前不會發出去，將在他離世那天發布。
成龍坦言，自己送別了太多親人和朋友，清楚知道「人終有一死，人終會老去」，指出現在自己的微博帳號全部都是「送別」。目前自己的心態就是，「想說的話就要說，想做的事馬上做，不再去想未知的事」。
此前，成龍白髮狀態引熱議，不少大陸網友表示：印象裡他一直是4、50歲的樣子。
71歲的成龍公開回應外界對其衰老的關切：「謝謝你們還記得我幾十年前的樣子。人吶，都會老的……能慢慢變老是我的幸運。」
成龍1954年4月7日出生於香港，1971年，以龍虎武師身分進入演藝圈，代表作有《醉拳》《A計畫》《警察故事》《尖峰時刻》《尖峰時刻II》《新警察故事》《神話》等。出道63年，成龍曾說只要還能打，希望每年都有一部戲給粉絲。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言