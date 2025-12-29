快訊

被質疑調包為「印刷品」 江西博物館稱所展出的米芾作品為原件

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
江西省博物館回應米芾《行書三札卷》被質疑為印刷品稱「展品為原件」。（圖／取自澎湃新聞）
江西省博物館回應米芾《行書三札卷》被質疑為印刷品稱「展品為原件」。（圖／取自澎湃新聞）

由於南京博物院明代仇英畫作「江南春」案件，大陸全國博物館和美術館近期紛紛閉館清點，日前有觀眾質疑江西省博物館展出的書法家米芾作品為印刷品，輿論嘩然。對此，江西省博物館回應強調，相關作品是原件。

江西省博物館28日在微信公眾號上發布聲明稱，近日，有觀眾質疑館內「山谷雅集-黃庭堅誕辰980周年特展」中展出的米芾《行書三札卷》為「印刷品」。該館嚴格按照大陸官方相關規定組織實施借展、布展工作，該展品為原件。

此前，江西省博物館12月9日公告，適逢黃庭堅誕辰980周年之際，江西省文化和旅遊廳與北京故宮博物院聯袂主辦「山谷雅集-黃庭堅誕辰980周年特展」，展覽由江西省博物館承辦。

大陸中國書法家協會前會員冷恆宇（網名「大雨廔」）參觀上述展覽時，曾質疑米芾《行書三札卷》為「印刷品」。

據河南《大河報》報導，大雨廔星期天受詢時說，他12月27日參觀展覽時發現，米芾《行書三札卷》未使用側光照明，而其他展品均有側光；且經與北京故宮博物院官網公開的米芾《行書三札卷》照片對比，個別字跡墨色的深淺不一樣。

大雨廔表示，現場提出質疑後，江西省博物館工作人員曾解釋，「他們（江西省博物館）跟故宮博物院聯繫了，對方跟他講確認真跡無疑」。大雨廔也表示，自己也不能確定展品的真偽，看到網友對他質疑的一些合理解釋也覺得有道理。

最後，大雨廔表示，看到了江西省博物館的聲明，希望他們能就現場的墨色與官網照片的差異作出進一步解釋，澄清是否為布展燈光或其他因素所致。

公開資料顯示，北宋書法家米芾的《米芾三紮》珍藏在北京故宮博物院，這次在黃庭堅誕辰980周年特展中展出。

米芾 博物館 書法家

江西博物院展「米芾三札」 墨色無變化惹疑 館方澄清

南京博物院館藏—明代仇英精品手卷「江南春」現身拍賣行的事件近期持續發酵，不僅引發了捐贈者後裔與院方的法律博弈，更在網上掀...

中逾30博物館閉館 網聯想南博盜賣館藏文物風波

南京博物院（簡稱「南博」）日前驚傳盜賣館藏文物消息後，近日傳出中國多地博物館接連公告暫停開放，引發外界揣測。據不完全統計...

深圳博物館展品「接地氣」出圈 網笑稱：不怕被盜

近日，有關於深圳博物館的調侃梗在網上意外爆火，因其展品很接地氣而被網友戲稱為「不怕被盜的博物館」。在媒體報導視頻中，遊客...

維港長廊任行...香港北角東岸板道開放 港島海濱13公里貫通

北角東岸板道（東段）29日6時起，開通港島海濱的「最後一公里」，標誌由堅尼地城至筲箕灣全長約13公里的海濱正式貫通，遊客...

香港飲食業聖誕生意跌1成…內地客消費減 230萬港人外遊

一連四天聖誕假期昨結束，有香港飲食業界稱今年訪港內地客量升，但由以往「有位就食」變為到市集「立食」，來港不再為吃聖誕大餐...

