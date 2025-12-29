與成都Toyota店員爆衝突、男子身綁炸藥引爆致4傷 本人當場身亡
四川省成都市高新區一家Toyota汽車銷售店舖外，12月28日下午發生一宗燃爆事件。據當地警方通報，一名54歲本地男子因與店舖存在糾紛，在店門外引燃易燃物品，事件導致該男子本人當場死亡，並造成現場另外4人受傷。所有傷者已送院救治，均無生命危險。
網路聊天截圖顯示，成都Toyota內，客戶因與銷售經理發生衝突，身上綁滿炸藥在店內引爆。現場圖片中，店舖玻璃破碎散落一地。
據成都市公安局高新區分局發布的警情通報顯示，事發於2025年12月28日下午，成都市高新區南三環路四段的一家汽車銷售服務店舖外發生燃爆事件，造成人員傷亡。
經初步調查，涉案人士為段某（男，54歲，成都市人）。其因與涉事店舖存在糾紛，於當日13時許，在該汽車銷售店舖門外引燃易燃物品。燃爆導致引燃者段某本人當場死亡，並造成現場4人受傷。通報稱，所有受傷人員已及時送醫救治，目前均無生命危險。
警方表示，目前相關工作正在進一步開展中。
