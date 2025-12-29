聽新聞
南京博物院盜賣風波後 大陸逾30家博物館閉館

聯合報／ 記者黃雅慧／綜合報導
南京博物院日前驚傳盜賣館藏文物消息後，近日傳出大陸多地博物館接連公告暫停開放，引發外界揣測。新華社
南京博物院日前驚傳盜賣館藏文物消息後，近日傳出大陸多地博物館接連公告暫停開放，引發外界揣測。據不完全統計，截至本月廿五日，已超過三十家博物館以升級改造等理由，宣布閉館或暫停開放。

綜合澎湃新聞等陸媒報導，宣布閉館或暫停開放的博物館包括：四川成都金沙遺址博物館、陝西歷史博物館、江蘇南京古生物博物館、山西太原市天龍山石窟博物館、山西太原崛圍山博物館、重慶市涪陵區博物館、上海博物館、保利藝術博物館、福建寧德福鼎市博物館等。閉館公告發布時間自十月中旬起到十二月不一。

其中，四川成都金沙遺址博物館十一月七日公告，閉館時間達一年五個月，公告僅提及暫停對外開放的原因是「開展綜合提升」。也有不少博物館僅宣布臨時閉館，未公布具體閉館時長，如連雲港市民俗博物館、瑞昌市博物館、龍泉青瓷博物館等目前都已閉館，但恢復開館時間都將另行通知。

針對多地博物館不約而同集中公告閉館，引起大陸網友聯想是否在南京博物院傳出盜賣文物風波後，官方監管收緊，地方則藉閉館之名，處理或銷毀關鍵證據。網友質疑，「設備檢修」為什麼恰好就在文物普查節點時啟動？號稱「展陳更新」，偏選在年末客流高峰，而且閉館公告既無具體工期，亦無驗收標準。

