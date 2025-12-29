3條開通 北京城軌里程破900公里

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

12月27日首班車起，北京3條（段）城市軌道交通新線開通試運營，新增運營里程約30公里。至此，北京城市軌道交通運營總里程達909公里。

中新社報導，開通試運營的地鐵17號線中段（工人體育場—十里河）、18號線（馬連窪—天通苑東）、6號線南延（潞城—潞陽）。 　地鐵17號線是一條貫穿城區南北的大運量軌道交通幹線，串聯亦莊、CBD、未來科學城、天通苑等地。此前南段（嘉會湖—十里河）和北段（工人體育場—未來科學城北）已分段開通，此次開通的中段全長8.2公里，共設4座車站，其中2座換乘站。該段開通後，17號線實現全線貫通，全長約49公里，從南端嘉會湖至北端未來科學城北全程僅需66分鐘，將有效分流5號線、10號線客流，緩解東部南北向交通壓力。 　　

地鐵18號線是北京北部地區東西向骨幹線路，此次開通馬連窪站至天通苑東站段，途經海淀、昌平兩區，全長約19.8公里，共設車站11座，其中換乘站4座，將構建起海淀中關村軟體園與昌平回龍觀、天通苑居住區的快速通勤廊道。 　　

作為中心城東西向骨幹線的延伸，6號線南延此次開通潞陽站一站一區間，運營里程2公里。開通後，進一步強化6號線連接通州區與中心城的幹線功能，完善北京城市副中心交通配套，對疏解非首都功能、提升綠色出行品質具有重要意義。

北京 科學 地鐵

延伸閱讀

日本料理「涮涮鍋」來自蒙古的涮羊肉？各國火鍋哪裡不一樣

豪華品牌在中國沒人氣了？保時捷展間人去樓空、北京奔馳也傳停產

越中關係升溫？ 學者：河內戰略自主對北京仍謹慎

苦到自家人？北京當局阻陸客赴日旅遊 在日大陸觀光業者陷困境

相關新聞

雙城論壇北市府與台商座談會 上海台商提投資與交流需求

2025年雙城論壇期間，台北市政府28日下午與上海台商舉行座談會。由於1219事件將行程減為半天，蔣萬安僅出席28日上午...

跨年態度不一 廣州不辦武漢辦

2026年即將到來，中國大陸包括廣東廣州、陝西西安等地近日已先後發通知，不會在熱門商圈舉辦跨年倒數等慶祝活動。不過湖北武...

紅樓冬憶 兩岸大學生「穿越」體驗

時至歲末，北京組織多場交流活動，為兩岸青年及在京台胞提供更多交流機會，共話親情鄉情，體驗傳統文化。

「世界第一跨」 德陽製核心構件驗收

近日，被譽為「世界第一跨」的江蘇張靖皋長江大橋南航道橋的主索鞍首件，在四川德陽通過驗收。該核心構件由德陽天元重工股份有限...

3條開通 北京城軌里程破900公里

12月27日首班車起，北京3條（段）城市軌道交通新線開通試運營，新增運營里程約30公里。至此，北京城市軌道交通運營總里程...

南京博物院盜賣風波後 大陸逾30家博物館閉館

南京博物院日前驚傳盜賣館藏文物消息後，近日傳出大陸多地博物館接連公告暫停開放，引發外界揣測。據不完全統計，截至本月廿五日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。