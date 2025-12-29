3條開通 北京城軌里程破900公里

12月27日首班車起，北京3條（段）城市軌道交通新線開通試運營，新增運營里程約30公里。至此，北京城市軌道交通運營總里程達909公里。

中新社報導，開通試運營的地鐵17號線中段（工人體育場—十里河）、18號線（馬連窪—天通苑東）、6號線南延（潞城—潞陽）。 地鐵17號線是一條貫穿城區南北的大運量軌道交通幹線，串聯亦莊、CBD、未來科學城、天通苑等地。此前南段（嘉會湖—十里河）和北段（工人體育場—未來科學城北）已分段開通，此次開通的中段全長8.2公里，共設4座車站，其中2座換乘站。該段開通後，17號線實現全線貫通，全長約49公里，從南端嘉會湖至北端未來科學城北全程僅需66分鐘，將有效分流5號線、10號線客流，緩解東部南北向交通壓力。

地鐵18號線是北京北部地區東西向骨幹線路，此次開通馬連窪站至天通苑東站段，途經海淀、昌平兩區，全長約19.8公里，共設車站11座，其中換乘站4座，將構建起海淀中關村軟體園與昌平回龍觀、天通苑居住區的快速通勤廊道。

作為中心城東西向骨幹線的延伸，6號線南延此次開通潞陽站一站一區間，運營里程2公里。開通後，進一步強化6號線連接通州區與中心城的幹線功能，完善北京城市副中心交通配套，對疏解非首都功能、提升綠色出行品質具有重要意義。