「世界第一跨」 德陽製核心構件驗收

近日，被譽為「世界第一跨」的江蘇張靖皋長江大橋南航道橋的主索鞍首件，在四川德陽通過驗收。該核心構件由德陽天元重工股份有限公司（簡稱天元重工）承製，將為這一「超級工程」提供重要支撐。

張靖皋長江大橋坐落於長江下游澄通河段，因串聯張家港、靖江、如皋三市而得名，是長江幹線又一重要過江通道。項目跨江段按雙向八車道高速公路標準建設，設計時速100公里，其中南航道橋採用主跨2300米的兩跨吊懸索橋設計，主跨跨度世界第一，是挑戰國際橋梁界極限的「超級工程」。此前，隨著南航道橋南主塔上橫樑完成「雲端合龍」，張靖皋長江大橋南航道橋南、北兩座主塔全部實現封頂。

主索鞍被視為懸索橋的「生命線」，承擔著傳遞主纜巨大拉力的核心使命，其製造精度與品質直接關乎全橋結構安全與百年使用壽命。作為張靖皋長江大橋南航道橋的核心供應商，天元重工承擔了南側主索鞍、全橋散索鞍、副索鞍及索夾等關鍵構件的生產任務。

此次主索鞍首件驗收通過，驗證了核心部件製造工藝的成熟可靠性，為後續批量生產提供了工藝範本與品質標竿，展現了德陽重大裝備製造的硬核實力，也體現了當前大陸橋梁重型構件製造的最高技術水準。