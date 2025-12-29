紅樓冬憶 兩岸大學生「穿越」體驗

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
紅樓冬憶─2025年喜福匯兩岸青年交流活動現場。 本報北京傳真
紅樓冬憶─2025年喜福匯兩岸青年交流活動現場。 本報北京傳真

時至歲末，北京組織多場交流活動，為兩岸青年及在京台胞提供更多交流機會，共話親情鄉情，體驗傳統文化。

在日前舉辦的「紅樓冬憶——2025年喜福匯兩岸青年交流活動」上，來自北京大學、清華大學等多所在京高校的兩岸大學生、在京台胞歡聚一堂。活動現場洋溢著紅樓雅韻與青春氣息，「沁芳亭」「蘆雪庵」「滴翠亭」等多個特色布景錯落分布，讓大家一秒「穿越」進大觀園。多個《紅樓夢》經典人物NPC（非玩家角色）身著錦衣華服活躍場內，水袖翻飛間再現紅樓場景。兩岸青年們在趣味活動中闖關玩樂，體驗《紅樓夢》中的文化故事，深化對古典名著的理解。

在美食市集區，寶島鹽酥雞、澎湖花枝丸等台灣小吃吸引兩岸青年品嘗。來自北京清華大學的台生林同學坦言：「既能體驗傳統文化，又能嘗到家鄉味道，這讓我感受到滿滿的歸屬感。」歌舞環節，台灣青年藝人與在京台生、高校聯盟代表輪番登台，帶來經典歌曲串燒、少數民族舞蹈、雜技、漢服走秀、說唱等演出。

「絲帶牽兩岸 同心向未來」在京兩岸婚姻家庭聯誼活動日前在大陸國家速滑館舉辦。活動中，兩岸婚姻家庭代表參觀大陸國家速滑館，觀看全自主AI人形機器人足球比賽，分享了在京工作、學習和生活等方面的體驗和感悟，期待著未來兩岸交流交往更加熱絡。台胞許先生表示，在北京居住多年，親眼看到了北京社會的飛速發展和高科技應用給生活帶來的諸多便利，希望越來越多的台灣朋友來到北京參訪交流、工作學習，親身感受北京的發展變化。

北京市台聯有關負責人表示，將繼續打造更多有溫度、有活力的交流活動，促進兩岸青年交流、深化中華文化認同。

